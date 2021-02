Rifacimento piazza Stazione, l’Anpi scrive al sindaco: «Aspettiamo un incontro dal 24 dicembre»

MASSA – L’Anpi sezione di Massa attende da più di un mese la convocazione da parte del sindaco del Comune di Massa sul rifacimento della Piazza della Stazione e il Monumento al Partigiano Medaglia d’Argento al Valor Militare Giuseppe Minuto.

«E’ dal 24 dicembre 2020, dopo aver saputo dalla stampa che il Comune di Massa aveva progettato una nuova organizzazione della Piazza, che l’Anpi aspetta la convocazione – scrivono in una nota dall’associazione nazionale partigiani italiani indirizzata al sindaco di Massa Francesco Persiani- Il sindaco in più riprese ha ribadito che avrebbe promosso un incontro con l’Anpi, ma arrivati ad oggi (3 febbraio 2021), ancora ciò non è avvenuto, mentre apprendiamo sempre dalla stampa che presto inizieranno i lavori».

L’Anpi ritiene improrogabile e urgente che questo incontro venga organizzato. «Non si può dare corso e inizio ai lavori della piazza senza rassicurazioni sul mantenimento del monumento che dal 1964 è stato collocato nella piazza come luogo dell’uccisione del giovane Partigiano Giuseppe Minuto il 31 Luglio 1944» tuonano.