Massa-Carrara agli ultimi posti della classifica della digitalizzazione: Barotti, Mgs e Psi scrivono alla Regione

MASSA-CARRARA – I risultati dello studio condotto dal network Ernst Young sull’infrastrutturazione digitale preoccupano diverse forze e movimenti politici cittadini. «La provincia di Massa-Carrara non solo è rimasta indietro sul terreno delle infrastrutture tradizionali – segnalano il consigliere di minoranza Andrea Barotti e le forze di area riformista – ma è arretrata anche sul fronte delle nuove tecnologie di comunicazione e sviluppo».

L’amministrazione Persiani, secondo la nota congiunta del civico Barotti e delle forze di area riformista, che comprendono Mgs e Psi, sembra non leggere le analisi, non capire i rischi dovuti all’incapacità di soddisfare i bisogni delle filiere produttive presenti sul nostro territorio. «La rinascita passa – per i sottoscrittori – in primo luogo dalla valorizzazione delle realtà produttive esistenti facilitandone l’espansione, superando quei limiti che impediscono ai nostri motori economici di esprimere tutte le loro potenzialità. L’inadeguatezza, l’inefficienza delle infrastrutture digitali unita alle ulteriori fragilità rende, stando all’intervento congiunto, impensabile la nascita sul territorio provinciale di start up ed assai debole la capacità attrattiva nei confronti di imprenditori che, per affrontare i mercati, debbono avere lo sguardo puntato verso il futuro e su ciò che serve per misurarsi con una concorrenza sempre più agguerrita ed evoluta».

«La politica della destra sovranista sembra – per il civico Barotti, il segretario Andrea Sirgiovanni del Movimento Giovanile della Sinistra, il coordinatore Niccolò Spallanzani del Psi di Massa – di corto respiro e legata ad una idea di crescita ben poco innovativa, fragile e restia ad ascoltare chi, ogni giorno, si misura con i risultati dei processi produttivi di cui è guida o ingranaggio». Secondo i firmatari dell’intervento «credere che delle iniziative come la giostra panoramica potessero dare stimolo al turismo è demoralizzante! Pensare, per l’area civico riformista, che basti rifare la pavimentazione di una piazzetta (Loc termale di San Carlo), riorganizzare lo spazio antistante l’Istituto d’Arte o mettere mano ai viali a mare per risollevare l’economia locale è utopico, così come è irrealistico ipotizzare che siano i centri commerciali (area ex sensi Garden, area ex Olivetti) il settore che consentirà alla città di trasformarsi in un polo produttivo di prim’ordine. Serve – continuano il Consigliere Barotti, il giovane segretario Sirgiovanni ed il coordinatore Spallanzani – una politica per il lavoro che abbia basi solide, capace, in primo luogo, di una analisi dei bisogni, con una idea di sviluppo che metta al centro la manifattura poiché il made in Italy, come evidenziato in recenti analisi, ha retto molto di più rispetto ad altri settori; il turismo, prosegue l’intervento, è un motore che ha bisogno di connettività (si è persa la possibilità di istituire un grand tour virtuale della Toscana) e di una proposta, in termini di contenuti, di qualità. Servono iniziative capaci di suscitare interesse, di portare, lungo tutto il corso dell’anno, presenze sul territorio ed è per questo che, ad esempio, Volterra sta costruendo un circuito culturale con i comuni vicini».

«La cultura, la formazione, l’innovazione sono – per i firmatari della nota – la via per liberare Massa dalla palude in cui si trova». Barotti, Sirgiovanni e Spallanzani, consapevoli del ruolo che le imprese debbono giocare per la rinascita, si rivolgeranno, con una lettera, alla Regione Toscana affinché venga affrontato, almeno in sede sovra locale, il tema delle infrastrutture digitali con la speranza che sia la Toscana, in via sussidiaria, a preparare un piano di investimento, adeguamento, sviluppo per garantire l’espansione delle filiere produttive e rimettere la nostra città, la nostra provincia con la prua verso il futuro.