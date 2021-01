Scontro Barotti-Benedetti, il consigliere di Arcipelago Massa: «La verità è che la maggioranza teme il confronto»

MASSA – “Trovo difficile replicare a Benedetti perché non capisco se debbo rispondere al Consigliere di Forza Italia (una Forza Italia di destra e sovranista, ricordo l’episodio della bandiera dell’Unione Europea) o al Presidente; visti i toni e gli argomenti usati nei miei riguardi replicherò al Consigliere Benedetti”. Non si placa lo scontro tra il consigliere di Arcipelago Massa Andrea Barotti e il Presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti. Barotti aveva affermato di lasciare spesso vuota la sua sedia in consiglio in protesta contro la decisione di non tornare alle sedute in presenza. “Torni fra i banchi dell’opposizione invece di protestare”, era stata la risposta del presidente Benedetti.

“In primo luogo sottendere che qualcuno affronti argomenti al mio posto denota lo spessore del politico; credo che questa, per Benedetti, sia la minor caduta di stile che io ricordi – replica il consigliere di Arcipelago Massa -. In merito alle assenze trovo tedioso, per i cittadini, ripetere quanto già ampiamente noto ossia che non partecipo, quale protesta, perché il Consiglio non viene riunito in presenza. Ogni giorno vado a lavoro nella mia azienda, a fianco dei miei collaboratori, e non vedo perché, in sicurezza, l’assemblea continui a rimanere chiusa; l’unica reale motivazione è di carattere politico. La maggioranza, il consigliere Benedetti temono il confronto e con le riunioni a distanza è più facile schiacciare l’opposizione”.

“Il Consigliere Benedetti si giustifica parlando dei costi di sanificazione – continua Barotti – senza tener conto che, ad esempio, una Commissione si è riunita per ben 17 volte per leggere le analisi del Ministero dell’Ambiente, forse delle sedute meno frequenti dedicate a questioni più rilevanti, permetterebbero un uso razionale delle risorse. Comunque se si trattasse di una questione di costo metterò il gettone che mi spetta, in caso di partecipazione, a disposizione per tale intervento ed invito il Consigliere Benedetti a fare altrettanto magari mettendo sul piatto una parte della cospicua indennità, da Presidente, che percepisce; credo che molti cittadini potranno ritenere, per il contributo di Benedetti alla città, eccessivo il costo della Presidenza ma questo è un problema che si genera quando la politica non produce risultati. Lo spazio per un reale confronto in Consiglio Comunale è, lo dimostrano i fatti, assente e le minoranze non sono tutelate da chi dovrebbe rappresentare tutta l’Assemblea. La situazione è peggiorata con le sedute non in presenza quindi Benedetti può mettersi l’anima in pace perché non interromperò la mia protesta; ma davvero Benedetti pensa, nonostante rivendichi la sua appartenenza alla maggioranza, di poter esercitare una moral suasion nei miei confronti? Può stare sereno, se questo fosse stato lo scopo del suo attacco, non sarò presente neppure al voto per la sua rimozione che avrei sostenuto se non ci fosse stato il riferimento alla vicenda Serinper”.

Il mio garantismo, la mia fedeltà ai valori, ai principi, tra i quali la presunzione di innocenza, della nostra Costituzione, nata dalla lotta di liberazione, è assoluta e trovano applicazione sempre e comunque al di là di ogni logica politica perciò anche nei riguardi dell’indagato Benedetti – sottolinea poi il consigliere -. È vero che il Consiglio Comunale è la sede in cui avanzare le proposte ma se queste vengono ogni volta, per pregiudizio, respinte o rinviate a data da destinarsi (mozione sulla Ricicleria ad esempio) allora quel luogo diventa scenografia, teatro; la minoranza quando ha abbandonato la seduta solenne ha voluto proprio indicare che il rito deve avere, necessariamente, la “sostanza”. Questo è il senso di quel gesto, di grande valore, che l’opposizione ha compiuto e che qualcuno non intende comprendere. La mia attività politica, nel ruolo di Consigliere, non si è fermata con la protesta ma è proseguita con iniziative, a beneficio della comunità e senza alcun costo, cercando sui quotidiani di avere quella tribuna, quella possibilità di dialogo che manca in Consiglio; i risultati fin qui conseguiti, penso alla petizione per villa Massoni e le mura del castello, la conservazione degli amati Pasquino e Pasquina, il recupero delle vestigia di Massa Picta, il carteggio con il Museo degli Uffizi sono il risultato della disponibilità al confronto delle istituzioni nazionali ed Europee; tralascio la nota al sottosegretario al Min. Ambiente Morassut e l’impegno per un porto green. Oggi (venerdì, ndr.) ho scritto all’Ambasciatore di Israele Dror Eydar ed al Ministro Consigliere Maya Katzir per sostenere l’intitolazione del piazzale antistante alla ex Colonia Torino e la collocazione di un monumento marmoreo a ricordo degli ebrei trucidati, torturati dal regime nazifascista; a breve seguirà una risposta. Sul regolamento per gli agri marmiferi vorrei invitare il Consigliere Benedetti a fornirmi copia, depurata dagli errori, della nuova normativa cosicché potrò, con i “miei ragazzi” (giovani capaci e volenterosi che non finirò mai di ringraziare per l’aiuto), predisporre una nota al Commissario Europeo per la concorrenza a cui sottoporrò anche la legge regionale”.

“In conclusione – chiude Barotti – invito il Consigliere Benedetti ad evitare di attaccarmi sulle assenze ed a riflettere, invece, su come possa restituire credibilità, autorevolezza all’Ufficio di Presidenza”.