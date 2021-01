Pieruccini nuovo commissario della Lega apuana: «Tra un anno vinceremo a Carrara»

MASSA-CARRARA – È Nicola Pieruccini, 59 anni, carrarese, presidente nazionale di un’associazione di categoria del food, consulente per grandi aziende nel settore alimentare sia nella produzione di materie prime che nella ricerca, il nuovo commissario delegato per la Lega-Salvini Premier nella provincia di Massa-Carrara. La sua nomina è stata formalizzata nel consiglio nazionale di ieri dal segretario Mario Lolini. Pieruccini, già commissario carrarese del Carroccio e candidato alle ultime regionali, succede ad Andrea Cella che è rimasto alla guida del partito nella provincia apuana per nove anni portando la Lega a essere il primo partito e a conquistare diverse amministrazioni locali tra cui quella di Massa.

“Intendo ringraziare l’amico Andrea che mi ha preceduto – commenta Pieruccini – e con cui ho collaborato per anni, sono certo che l’amicizia e le battaglie comuni continueranno. Intendo iniziare il mio mandato sulla base della continuità rispetto alla precedente gestione e proprio per questo sarei felice se Andrea mantenesse un ruolo di primo piano nel partito provinciale e gestisse in prima persona le prossime elezioni di Montignoso, il suo Comune”.

Dopo i ringraziamenti, il neosegretario passa a elencare i primi obiettivi del suo mandato: “Siamo il primo partito e quindi abbiamo il dovere di puntare a vincere tutti i Comuni. La nostra è una provincia policentrica e complessa, della nostra diversità territoriale dobbiamo fare un punto di forza e non di debolezza, un valore aggiunto aggregante e unitario. Ci impegneremo a fondo già nei comuni che andranno al voto nella prossima primavera per poi puntare nel 2022 a una storica vittoria a Carrara”. Proprio relativamente alla sua città di provenienza, Pieruccini enuncia le sue intenzioni anche sulla gestione del partito: “Ho concordato con Lolini di mantenere l’interim del coordinamento comunale di Carrara fino a quando saranno terminate le trattative con le altre forze politiche per la scelta del candidato sindaco, degli alleati e per la stesura del programma. Quando questa fase sarà terminata, nominerò un commissario comunale”.

La prossima settimana Pieruccini sarà subito al lavoro per organizzare il suo mandato di commissario: “Nei prossimi giorni – afferma – incontrerò i militanti dei vari territori e organizzeremo il partito anche sulla base delle loro indicazioni. Sarà mio compito far rispettare le norme di statuto e regolamenti ma ritengo che i territori debbano essere in grado di autodeterminarsi in autonomia e senza imposizioni all’alto”.