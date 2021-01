Pabe: ripartono le commissioni marmo, urbanistica e ambiente a Carrara

CARRARA – Sono riprese le commissioni congiunte marmo, urbanistica e ambiente per iniziare, e concludere nel più breve tempo possibile, l’approvazione del secondo bacino estrattivo, il numero 14 dei Pabe (Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi). La scheda 14 è composta dai bacini di Piscinicchi e Pescina Boccamaglia Bassa che ricadono in area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con presenza di aree boscate e anche habitat di valenza conservazionistica e presenza di importanti sorgenti a uso idropotabile.

«Proprio per queste importanti caratteristiche, che lo differenzia dal bacino 15 già discusso dalle commissioni, in questo piano attuativo sono state introdotte maggiori tutele e prescrizioni, come le fasce di rispetto per le sorgenti con raggio di tutela che varia tra i 200 e i 300 metri – affermano dal Movimento 5 Stelle di Carrara – Altra sostanziale differenza rispetto al bacino 15 questo Pabe non individua aree di ricerca per cui l’attività estrattiva può svilupparsi soltanto nell’ambito delle aree in disponibilità delle cave. In altri termini, nelle zone al di fuori dell’area in disponibilità attuale della cava, l’attività estrattiva non è e non sarà consentita».

«Nelle prossime sedute saranno valutate tutte le osservazioni arrivate dai privati tenendo come punto di riferimento gli indirizzi di tutela ambientale, tutela e difesa del territorio, tutela della risorsa idrica, gli edifici e percorsi storici e quanto riteniamo necessario per valorizzare e preservare il paesaggio, l’ambiente, e la nostra città dal rischio idraulico – spiegano -Con questo piano attuativo, e con quello già approvato, si gettano così le basi per la conservazione e la valorizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, non solo nel breve ma anche a lungo termine, continuando a delineare la nostra visione di città e di comunità» concludono dal M5s.