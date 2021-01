Benedetti risponde a Barotti: «Torni tra i banchi dell’opposizione, invece di protestare»

MASSA – È botta e risposta tra il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti e il consigliere di minoranza Andrea Barotti. «In questi giorni, ho letto le dichiarazioni pubbliche del consigliere comunale Andrea Barotti e non entro nel merito dei numerosi argomenti che lo stesso o chi per lui, ha trattato, ma rispondo solo sulle sue assenze dal consiglio comunale per chiarire bene ai lettori la questione» ha scritto in una nota Benedetti.

«Andrea Barotti afferma che la sua “sedia è sempre vuota” per protestare contro la scelta da parte mia di non riaprire la sala consiliare – riporta il presidente del consiglio comunale – Non mi soffermo più di tanto sulla parte tecnica più volte chiarita, come, ad esempio, l’impossibilità di poter accedervi garantendo la sicurezza alle persone, ma aggiungo che, considerati i numerosi consigli che convoco ogni mese, anche la sanificazione, prima e dopo ogni consiglio, diventa una spesa importante – spiega – Però Barotti può anche pensarla differentemente ed io che invece la penso così, in quanto presidente del consiglio, continuo a convocare le riunioni in video conferenza fino a quando la situazione non sarà ritornata alla normalità» afferma Benedetti.

«Mi preme, piuttosto, ricordare al consigliere che le sue assenze sono iniziate il 2 marzo 2020, quasi un anno fa e i consigli saltati sono stati ben 32 – precisa – Nel frattempo che lui protestava, i suoi colleghi partecipavano ai lavori online, approvando tanti atti importanti per la città, come il regolamento degli agri marmiferi, le controdeduzioni alle osservazioni del regolamento urbanistico, il piano comunale della Protezione Civile, le modifiche dello Statuto ecc. Non vorrei sembrare pignolo e neanche tignoso – prosegue Benedetti – ma credo che in consiglio ci sia bisogno anche del suo contributo e quindi, dopo una protesta che dura da un anno e ben 32 consigli comunali persi, credo che sia arrivato il momento di riflettere concretamente sui doveri e sugli impegni assunti davanti agli elettori e alla città tutta, anche perchè in questo modo la più grande e importante assise della città, viene privata di un rappresentante dei cittadini e ciò non è poca roba».

«Invito, quindi, con grande serenità il consigliere Barotti, a tornare fra i banchi dell’opposizione per dibattere e votare gli atti. – conclude Stefano Benedetti – perché ritengo che sia del tutto inutile pubblicare fiumi di articoli sui social e sugli organi di informazione locali, se poi non si sottopongono gli argomenti all’attenzione del consiglio comunale, perché questa è la sede legittimata a discutere di tutte le questioni amministrative ed è il luogo dove si approvano e si respingono gli atti per migliorare il territorio e la qualità di vita dei cittadini».