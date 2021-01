Montemagni (Lega): «Troppi disagi per pagare al Cup. L’Asl intervenga»

MASSA – Difficoltà nel pagare in contanti al Cup di Massa. Dopo la denuncia della Uil, la capogruppo del consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni interviene sulla vicenda: «Da più parti giungono chiare segnalazioni in merito a grosse difficoltà, causate dalle modalità di pagamento presso il Cup di Massa. In particolare -prosegue il consigliere – se il cittadino vuole usare i contanti, avendo poi diritto ad un resto, per avere quest’ultimo ci si deve addirittura recare in banca».

«Un percorso tortuoso – precisa l’esponente leghista – che riteniamo inaccettabile, considerando i palesi disagi che questo anomalo meccanismo comporta all’utente, ancor di più se anziano. Oltretutto, stante la pandemia – sottolinea la rappresentante della Lega – per accedere allo sportello bancario occorre prenotarsi e quindi la trafila diventa infinita». «Insomma – rileva Montemagni – pare che l’Asl Toscana Nord Ovest si sia davvero ingegnata a studiare questo perverso meccanismo, di cui non capiamo assolutamente le finalità».

«Auspichiamo che l’azienda sanitaria si attivi prontamente per risolvere tale problematica – conclude Elisa Montemagni – in caso contrario, siamo pronti a portare la questione in Regione».