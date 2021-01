Massa, convocato consiglio comunale in sessione straordinaria. Ecco l’Odg

MASSA – Convocato in sessione straordinaria il consiglio comunale di massa per il giorno venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 18. La seduta si terrà in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del decreto del

Presidente del Consiglio comunale n.4/2020.

Di seguito l’ordine del giorno:

– Comunicazioni del presidente

– Comunicazioni del sindaco

– Approvazione modifiche allo Statuto Comunale. Adempimenti ai sensi dell’art 6. comma 4, dlgs n.267/2000.

– Trasformazione ex art. 115 D.Lgs 267/2000 (T.U.EE.LL.) dell’azienda speciale Asmiu in società di capitali.

– Oggetto: istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate disciplina provvisoria.