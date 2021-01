Lunigiana senza rete cellulare, Ciri scrive ai gestori: «Pronti per una class action»

LUNIGIANA – Questa mattina, venerdì 22 gennaio 2021, il consigliere comunale di Mulazzo con la delega ai lavori pubblici, sport e politiche giovanili Marco Ciri ha scritto tramite Pec ai vari gestori coinvolti per segnalare la gravità del disagio che tutta l’alta Lunigiana sta vivendo da circa 36 ore con l’assenza di copertura rete cellulare.

«Gravi sono i disagi che tutto ciò sta causando, problemi lavorativi ma non solo, impossibilità di comunicazione con i propri cari ed eventuali problematiche legate anche alla sicurezza – spiega Ciri – Ho chiesto che vengano sollecitati i lavori di ripristino della #rete nell’arco delle prossime ore. Ora attendo una risposta per pec dai gestori in questione e ve ne farò comunicazione appena ricevuta. Valuterò – conclude il consigliere – nelle prossime ore la possibilità di proporre una class action perché non è più possibile tollerare questi disservizi».