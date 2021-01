Lega, Andrea Cella si dimette da commissario provinciale: «Affrontato sfide a testa alta, felice che l’impegno sia stato premiato»

MASSA-CARRARA – Dopo nove anni da segretario provinciale della Lega, Andrea Cella annuncia le dimissioni e lascia il posto, per il momento, al commissario toscano, onorevole Mario Lolini. Nei prossimi giorni verrà poi nominato il nuovo referente di Massa-Carrara. “Coordinare una sezione provinciale è compito molto ampio, impegnativo e difficile – scrive in un post su Facebook -: alleanze da gestire, equilibri interni da preservare, sezioni comunali da creare ed espandere, elezioni da vincere. Queste sono alcune delle sfide che abbiamo affrontato in questi anni, sempre a testa alta e con coerenza. Sono felice che il nostro impegno sia stato premiato: oggi la Lega Massa Carrara Lunigiana è una realtà solida, che può contare su centinaia di iscritti e un ampio consenso elettorale, un osso molto duro per i nostri avversari politici. Sono lontani i giorni in cui venivamo derisi per il nostro credo e oggi abbiamo tutte le carte in regola per continuare a vincere le prossime sfide elettorali. Sono orgoglioso di aver condiviso i successi con tutti i nostri iscritti e simpatizzanti, così come sono fiero di essermi assunto tutte le responsabilità delle sconfitte. Anche questo fa parte del compito di un Segretario Provinciale”.

“Nel bene e nel male – sottolinea – mi sono sempre impegnato per dare l’esempio, essere presente, ascoltare e proporre soluzioni ai molti problemi che quotidianamente sorgono in una gestione così complessa. Ho anche imparato molto, soprattutto dai miei errori; ringrazio i militanti che mi hanno dato ripetutamente questa opportunità di crescita eleggendomi più volte a Segretario. Ho avuto il piacere di aver contribuito a creare numerose personalità che sono pienamente in grado di portare avanti il lavoro: sono sicuro che potranno sviluppare ancor di più il partito nei prossimi anni, da me avranno sempre collaborazione e aiuto. Reputo comunque necessaria una fase congressuale che possa legittimare dalla base militante e quindi dalle radici del nostro movimento, i vari rappresentanti territoriali”. “Auguro fin d’ora buon lavoro – conclude l’ormai ex segretario – al nuovo referente provinciale che verrà nominato ufficialmente nei prossimi giorni e a cui darò la mia più totale collaborazione. Potrò concentrare le mie energie ancor di più sul mio ruolo di vicesindaco di Massa e sul consolidare il cambiamento per le prossime elezioni comunali di Montignoso, sfide altrettanto complesse ed entusiasmanti”.