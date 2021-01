Gioco d’azzardo patologico, Massa approva il primo regolamento comunale

MASSA – La Lega sezione di Massa plaude al lavoro della maggioranza sul regolamento delle slot e delle vlt. «Ogni anno leggiamo i tristi dati in relazione al problema della ludopatia che ha ripercussioni negative sia sul soggetto che sulla sua famiglia: un vero e proprio problema sociale che sviluppa conseguenze economiche e psicologiche di tale impatto da rendere spesso i soggetti coinvolti, nei casi più gravi, vittime di episodi di violenza o di usura» commentano.

«Avendo particolarmente a cuore la problematica, l’amministrazione si è da subito adoperata per giungere all’approvazione del primo regolamento comunale che disciplini il gioco nelle sue varie forme, sia per le slot che per le vlt, sia in locali adibiti anche ad altro uso che in locali esclusivamente dedicati a questa attività – spiegano dalla sezione del carroccio massese – Il regolamento emanato recentemente ostacola la ludopatia definendo le caratteristiche che i locali che ospitano tale attività dovranno avere sul territorio comunale, le caratteristiche delle vetrine, che dovranno garantire l’illuminazione diretta dei locali, la collocazione di dette attività che non sarà più consentita in immobili che vedono anche la presenza di unità immobiliari destinate a civile abitazione».

«Con questo atto si gettano anche le basi per il recepimento della direttiva della agenzia delle dogane, finalizzata al monitoraggio degli orari di utilizzo delle macchine con conseguente disciplina oraria della attività, fino ad oggi consentita senza limitazioni – aggiungono – Infine il regolamento vlt è stato recepito all’interno del regolamento del commercio dove l’impegno ad essere no slot è ritenuto un criterio premiante ai fini dell’apertura di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande».

«L’amministrazione comunale ha anche aderito sempre alla campagna di sensibilizzazione verso la risoluzione di questa problematica collaborando direttamente con il Serd in tutte le iniziative poste in essere per informare e tutelare i giovani e gli adulti dai rischi di questa tipologia di dipendenza: la sinergia fra i due settori – concludono dalla Lega -, sociale e attività produttive, è stata e sarà sempre indispensabile per combattere questa drammatica piaga».