Anche Carrara aderisce alla campagna di Stazzema contro la propaganda nazi-fascista

CARRARA – «Da città decorata con la Medaglia d’Oro al Merito Civile per il contributo alla lotta di Liberazione, Carrara darà il suo convinto supporto a questa lodevole iniziativa»: si apre così la lettera con cui il sindaco Francesco De Pasquale ha accolto l’invito del primo cittadino di Stazzema Maurizio Verona ad aderire alla campagna per la raccolta firme a sostegno del progetto di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Presentandosi presso l’ufficio elettorale del Comune di Carrara in piazza Due giugno dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, anche i carraresi potranno aderire apponendo la loro firma. «Da nord a sud sono tante le città che stanno supportando questa campagna – scrive il primo cittadino – Come ricorda il decreto con il quale la Presidenza della Repubblica ci ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile, la nostra città fu “oggetto di atroci rappresaglie, rastrellamenti e devastanti bombardamenti che provocarono centinaia di vittime civili”; le nostre donne “offrirono un ammirevole contributo alla lotta di Liberazione” e la popolazione tutta “partecipò, con generosa determinazione, alla guerra partigiana, rendendosi protagonista di eroici slanci di umana solidarietà”. Carrara è fiera della sua storia e sono certo che risponderà con entusiasmo a questa raccolta firme» ha concluso il sindaco De Pasquale invitando tutti i carraresi ad aderire. Lo stesso primo cittadino, nei prossimi giorni, si recherà all’ufficio elettorale per apporre la propria firma.