«Movimenti franosi sulla strada comunale delle Casette. Cittadini preoccupati»

MASSA – Con una nuova interpellanza firmata dai consiglieri comunali del Pd, si torna a parlare della strada comunale delle Casette, oggetto di alcuni movimenti franosi che costituiscono un pericolo per la viabilità.

«Di nuovo, ritorniamo, – si legge nel testo dell’interpellanza – su sollecitazione del Circolo PD della Montagna e di alcuni concittadini residenti nella zona, dopo l’interpellanza presentata il 06/2/2020 il gruppo consigliare del PD richiede oggi un intervento urgente per la sistemazione della strada comunale delle Casette e la rimozione e messa in sicurezza di piccoli nuovi movimenti franosi che interessano la strada stessa, ricordiamo che la strada e percorsa mediamente al giorno da più di 50 camion che trasportano blocchi di marmo e scaglie dai bacini di Casette e Rochetta oltre ai residenti e la stessa si presenta come da foto allegate.»

«I cittadini, anche a seguito della brutta stagione di pioggia che non si è ancora fermata, – conclude il testo – sono preoccupati per possibili dilavamenti delle frane nuove per la pulizia della canaletta di scolo otturata e della scalinata che porta al paese di Caglieglia, nonchè per l’allargamento delle buche presenti nel manto stradale.»