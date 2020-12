Martisca (Fi): «Via Carriona in condizioni pessime, l’assessore Raggi intervenga»

CARRARA – «Dopo gli ultimi interventi realizzati per il ripristino delle strade comunali, abbiamo notato che zone molto importanti della viabilità di Carrara sono in condizioni pessime, in particolare via Carriona, una delle strade piu trafficate di Carrara, nonchè strada di scorrimento anche per i mezzi di soccorso.». A denunciare la situazione è Lucian Martisca di Forza Italia Giovani.

«L’assesore Raggi, – attacca Martisca – il quale si vanta molto del suo operato sui social, oltre a lasciare incompiute le sue opere, dimentica anche di rispettare il programma elettorale del 2017 del suo partito, in quale recita “L’urbanistica è lo strumento che l’amministrazione userà con determinazione per cambiare volto alla città in una nuova visione di equilibrio tra Uomo ed Ambiente con obiettivi volti alla creazione di un comune pulito, bello, decoroso e sicuro.”»

«Viste le varie segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti le isole ecologiche (spesso anche di quelle situate in Via Carriona) possiamo affermare che il “comune pulito e bello” non lo abbiamo ancora visto, – continua Martisca – ma soprattutto via Carriona si presenta in condizioni pessime che possono diventare anche pericolose per chi attraversa questa strada, ma la cosa piu inconcepibile fra tutte è che via Carriona è una strada molto usata anche dalle ambulanze, le quali dovrebbero transitare su strade perfettamente asfaltate.»

«Via Carriona presenta diverse problematiche, – conclude Martisca – tra attraversamenti pedonali non tracciati e buche estremamente pericolose, soprattutto all’altezza di San Martino dove poche settimane va è avvenuta anche una frana che ha occupato metà della carreggiata. I lavori in via Monterosso sono finiti da più di un mese ma l’opera è rimasta inconclusa, visto che mancano ancora le linee dei parcheggi e le strisce pedonali e il dosso in via Genova è molto discutibile. Quindi speriamo che l’operato dell’assesore Andrea Raggi sia piu efficace in via Carriona, e non si riduca al minimo indispensabile come al solito. Via Carriona ha bisogno di interventi rapidi, sicuri e duraturi essendo una strada di notevole importanza per i cittadini.»