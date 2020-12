Gli auguri del presidente del Consiglio comunale Benedetti e il bilancio di fine anno

MASSA – Con il 2020 che si avvia verso la sua fine, Massa si mette alle spalle un anno problematico segnato inevitabilmente dalla pandemia che ha investito le vite di tutti. Tempo di tirare le somme, dunque. E a farlo ci ha pensato il presidente del consiglio comunale cittadino Stefano Benedetti con la sua relazione sull’anno che sta per concludersi, nella quale rivolge i suoi auguri alla cittadinanza.

«Come ogni fine anno, – si legge nella relazione di Benedetti – mi preme evidenziare a nome del consiglio comunale l’attività consiliare svolta a favore del territorio e di tutta la nostra comunità. Nel farlo, ringrazio tutti i consiglieri che con il loro impegno hanno favorito e permesso l’approvazione di atti importanti ed ovviamente, il sindaco e la giunta comunale che li hanno prodotti rispettando, direi, in modo certosino, le linee programmatiche presentate alla città all’inizio del mandato amministrativo.»

«Di fronte a questa grossa mole di lavoro svolta dal consiglio comunale, bisogna considerare anche l’impegno profuso dagli stessi consiglieri, – continua la relazione – sindaco ed assessori, in particolare dall’assessore Zanti, sulle strategie anti-Covid 19 e quindi dal settore sociale del comune, che tanto ha fatto per garantire ai cittadini la giusta dignità di fronte ad una grave crisi economica generalizzata, che ha colpito e sta colpendo tutt’ora le categorie produttive e la cittadinanza. Ciò nonostante, l’amministrazione comunale ha voluto fortemente continuare a lavorare per migliorare la qualità di vita dei cittadini e realizzare i progetti prioritari, portando a casa anche quest’anno un ottimo risultato a partire dal Regolamento Urbanistico già approvato, ma completato dall’esame e controdeduzioni alle osservazioni sulle parti ripubblicate, oltre alla modifica delle norme tecniche d’attuazione per l’adeguamento alla L.R. 41/2018 e della storica approvazione del regolamento comunale degli agri marmiferi e relativa attività di ricognizione.»

I numeri delle sedute: «Nell’anno 2020 i consigli comunali sono stati 39, quindi più di 3 consigli al mese e le commissioni si sono riunite ben 1.007 volte (sociale 113, urbanistica 129, attività produttive 214, istruzione 111, lavori pubblici 108, affari istituzionali 102, ambiente 110 e bilancio 120).

Anche i presidenti dei gruppi consiliari hanno fatto il proprio dovere con la programmazione dei lavori del Consiglio, riunendosi ben 15 volte.

Questi i documenti presentati in Consiglio Comunale durante l’anno 2020 : 59 pratiche; 19 mozioni e risoluzioni; 42 interrogazioni e interpellanze.»

Le pratiche approvate durante il 2020: «Tra le varie pratiche approvate, troviamo regolamenti ed iniziative strategiche e basilari per il territorio, che hanno richiesto uno sforzo particolare da parte dell’ Amministrazione e dei Consiglieri Comunali, attraverso un intenso ed instancabile lavoro svolto nelle relative competenti commissioni.

Tra queste :

-Regolamento Comunale per la Concessione in uso della Sala Consiliare

-Istituzione della Consulta Comunale sulla Disabilità

-Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

-Regolamento Comunale per le sale giochi e l’installazione degli apparecchi per il gioco

-Regolamento Generale delle Entrate Tributarie

-Sospensione applicazione imposta di soggiorno annualità 2020

-Regolamento dell’ imposta IMU

-Regolamento Museo Castello Malaspina

-Regolamento per l’istituzione del Forum Giovani

-Regolamento disciplina della tassa rifiuti

-Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

-Regolamento Comunale del Garante della persona con disabilità

-Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città

-Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile»

«In qualità di Presidente del Consiglio Comunale mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti e nel merito ringrazio tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e Minoranza per l’impegno e la dedizione dimostrata concretamente nei fatti attraverso i numeri che ho sopra elencato. – continua Bendetti – Come ogni anno, mi sento in obbligo di ricordare l’instancabile lavoro svolto dagli uffici comunali e principalmente dai dipendenti Oreste del Bergiolo e Giovanna Alberti ( Calcolo e liquidazione gettoni di presenza, Organizzazione Commissioni, Rapporti con i Consiglieri Comunali e pubblico, Istruzioni pratiche del Consiglio Comunale ) , oltre, naturalmente, alle Segretarie verbalizzanti delle Commissioni Consiliari.»

«Un ringraziamento particolare va ai tecnici che ci hanno seguito con l’ottima conoscenza della materia ed hanno collaborato strettamente con Sindaco, Giunta e Consiglieri Comunali : Il Segretario Generale Dott. Federico Cuccolini e il Dirigente Dott. Massimo Dalle Luche. Per concludere, – dice Benedetti – ringrazio la Vice Presidente del Consiglio Comunale Lucia Bongiorni che mi ha sempre affiancato durante i lavori e l’ instancabile Assessore Paolo Balloni vero e proprio regista del Consiglio Comunale On Line.

Questa è la dimostrazione concreta che il Covid-19, nonostante il grande impegno profuso dal Comune di Massa per affrontarlo e contrastarlo, non ha minimamente scalfito l’ attività dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale che ha continuato imperterrita a lavorare ed a riunirsi in video conferenza.

Formulo a nome della Presidenza del Consiglio Comunale e dei Consiglieri tutti i miei migliori auguri di Buon 2021.»