Zubbani consigliere di Giani sulle vaccinazioni, Fdi all’attacco: «La Regione non è un poltronificio»

MASSA-CARRARA – “Giani è totalmente soggiogato alle correnti del suo partito e della sua maggioranza. Ogni settimana scopriamo che il presidente della Regione ha dato, o si è inventato, un incarico pubblico per accontentare un qualche esponente politico che non è riuscito a farsi eleggere. Giani e il Pd frugano direttamente nelle tasche dei toscani per tenere insieme una maggioranza litigiosa. Insomma, in Toscana conviene perdere le elezioni, tanto arriva Giani che dà un incarico pubblico come ‘contentino’”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e l’assessore ai lavori pubblici di Massa Marco Guidi dopo aver appreso della nomina a consigliere per le vaccinazioni dell’ex sindaco di Carrara e candidato alle regionali, Angelo Zubbani.

“Prima – spiegano Torselli e Guidi – è stata nominata assessore Serena Spinelli perché non era riuscita ad entrare in Consiglio regionale, così come il consigliere speciale Massimo Pieri, campione di cambi di casacca. Poi è stato trovato un ‘posticino’ al dirigente di partito Becattini. Adesso è stato dato un ruolo anche a Zubbani, anche lui rimasto fuori dal Consiglio regionale. Il regalo più grande è stato fatto all’ex consigliere Ciolini che, non essendo riuscito a farsi rieleggere in Palazzo del Pegaso, è stato premiato con la presidenza di Alia. Se hanno competenze specifiche lo facciano gratuitamente, perché come politici sono già stati bocciati dai toscani”.