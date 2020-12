«Massa, interventi sull’ex Giardino Ducale più urgenti del rifacimento delle piazze»

MASSA – Il consigliere del gruppo Arcipelago Massa (ex alternativa civica) Andrea Barotti è tornato attraverso un comunicato ad analizzare la situazione del Portale del Giardino Ducale. “Tempo fa, con una nota, ho esposto alla Soprintendenza le preoccupazioni dei residenti sullo stato del Portale del Giardino Ducale – scrive -. Gli Uffici di Lucca dell’Autorità di tutela mi hanno informato che, stante le disposizioni anticovid e dati accordi sindacali, non è stato possibile effettuare un sopralluogo ma, con l’ausilio del Comune (è stato contattato il Sindaco), tramite documentazione fotografica è stata riscontrata una situazione che seppur seria non sembrerebbe essersi aggravata.

“Il monumento – spiega il consigliere – stando alla replica ricevuta, è stato oggetto, negli anni, di controlli e monitoraggio. La Soprintendenza ed il Comune hanno stretto, per quanto riporta la lettera della dott.ssa Angela Acordon, degli “accordi finalizzati sia alla garanzia della pubblica incolumità, sia alla ricezione di eventuali comunicazioni qualora la situazione dovesse peggiorare”. La Soprintendenza starebbe valutando, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, un intervento di messa in sicurezza in somma urgenza per il quale il Comune si è fatto carico di individuare il proprietario del Portale; dato necessario anche per dare avvio al procedimento di vincolo diretto che negli anni passati non sarebbe stato attivato poiché era opinione e continua ad esserlo che sul bene esista, ex lege, il vincolo previsto agli art 10 e 11 del Codice dei beni culturali”.

“Ho apprezzato – continua Barotti – quanto scritto dalla Soprintendente Dott.ssa Acordon ma, francamente, trovo difficile comprendere la difficoltà di effettuare una verifica su di un bene che si trova all’aperto; capisco lo smart working per l’attività d’ufficio ma per alcune incombenze ritengo che non si possa evitare la presenza. Penso che l’utilizzo del condizionale, sostituire il contatto diretto con della documentazione fotografica non sia quanto i cittadini attendevano! Ed ancora, credo che molti si domanderanno come sia possibile che ad oggi non sia stata accertata la proprietà del portale. Ad ogni modo, tralasciando questi aspetti, trovo positivo che Soprintendenza e Amministrazione abbiano iniziato un percorso di collaborazione e che, a breve, verranno eseguiti degli interventi su un frammento importante della storia cittadina; mi auguro che vengano attivate le procedure per l’acquisizione al patrimonio pubblico e per il restauro del portale. Vorrei sollecitare l’Amministrazione comunale ad un forte impegno per recuperare il patrimonio culturale, artistico ed architettonico della nostra Comunità ed è per questo che continuò ad avere forti perplessità sulle priorità che la Giunta Persiani sembra avere”.

“Il rifacimento delle piazze, da ultimo piazza della Stazione, non credo si possa reputare urgente – sostiene il consigliere – Probabilmente sarebbe stato sufficiente garantire una adeguata manutenzione, risolvere il problema dell’allagamento del sottopasso visto che, al pari della rotonda in piazza Liberazione, si tratta di uno spazio che si affaccerà su una arteria di scorrimento (variante Aurelia) ed intervenire, invece sull’ex Giardino Ducale, sugli edifici ex Cat per restituire alla città un luogo ricco di storia e ben più adatto all’organizzazione di eventi culturali. A breve, con i miei giovani collaboratori, esaminerò la documentazione della perequazione urbanistica affinché, qualora le segnalazioni ricevute dovessero avere riscontro, si possano recuperare risorse magari da destinare alla ricostruzione del Pomerio e ad una sede distaccata della biblioteca usando i volumi delle ex officine Cat”.