Nuova piazza della Stazione, Anpi: «Dove andrà il monumento al partigiano Minuto?»

MASSA – Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Persiani insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Guidi hanno presentato il progetto di rifacimento di piazza della Stazione, nella toponomastica esattamente Piazza IV Novembre, a Massa (qui i dettagli). «Dalla lettura della notizia via facebook da Lei fatta nel presentare alla città il progetto, nulla si dice e nulla si evince del destino del monumento, lì presente, intitolato alla Medaglia d’argento al Valor Militare del giovane partigiano Giuseppe Minuto facente parte del “Gruppo Patrioti Apuani”, inaugurato nel lontano 1964» scrive in una nota, rivolgendosi direttamente al primo cittadino, l’onorevole Elena Emma Cordoni a nome della sezione Anpi di Massa-Carrara. L’associazione partigiani apuana si rivolge a Persiani, chiedendogli di conoscere il progetto in particolare in relazione alla collocazione del monumento.