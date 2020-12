Polemica per la dichiarazione dei redditti di Benedetti, Mcc: «Il segretario generale faccia chiarezza»

MASSA – «In risposta al nostro comunicato stampa nel quale chiedevamo agli amministratori pubblici più trasparenza nella dichiarazione dei loro redditi, siamo stati accusati dal presidente del consiglio Stefano Benedetti di dire il falso. Non capiamo il perché: ad oggi la sua dichiarazione dei redditi non è ancora presente nel sito del Comune di Massa.» A scrivere è Massa Città in Comune, in merito alla dichiarazione dei redditti di Stefano Benedetti mancante dal sito del comune di Massa, come denunciato da essi qualche giorno fa.

«Non vogliamo accusare nessuno di nulla, – si legge in una nota di Massa Città in Comune – ma con forza chiediamo alle istituzioni di fare chiarezza. In particolare lo chiediamo al segretario generale del Comune, in quanto responsabile della trasparenza dell’ente. A lui chiediamo di mostrare a tutta la cittadinanza i protocolli di consegna della documentazione che Benedetti sostiene di aver consegnato in Comune.»

«Rispediamo al mittente ogni allusione ad eventuali violazioni della privacy: non siamo noi a fotografarci sui social mentre guidiamo in auto con il cane. – concludono – Ma ci teniamo a sottolineare che non fa parte della nostra cultura politica spiare o dossierare illegalmente privati cittadini, cariche istituzionali o politici. Ciò che facciamo è limitarci a leggere. E quanto sta venendo fuori in questi giorni sulla stampa conferma come la trasparenza riguardante gli incarichi pubblici sia più che mai necessaria per creare un legame di fiducia tra cittadinanza e istituzioni. Quel legame che il lavoro della Magistratura, che ringraziamo per quanto sta facendo, oggi sta mettendo a dura prova.»