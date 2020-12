«Sul sito comunale presenti tutte le mie dichiarazioni dei redditi». Benedetti replica a Massa Città in Comune

MASSA – Il presidente del consiglio comunale di Massa Stefano Benedetti interviene in merito a quanto diffuso dal collettivo “Massa Città in Comune” (QUI), che segnalava l’assenza, dal portale trasparenza del sito comunale, della dichiarazione dei redditi dello stesso Benedetti. “E’ uscita una notizia falsa – scrive il presidente del consiglio comunale sul proprio profilo Facebook – diffusa da Massa “Città in Comune” (Toscana a sinistra/Popolare femminista di cittadinanza, antirazzista, felice, ecologista, comunista), ovviamente senza firma della responsabile che io però conosco, ma che non pubblico volutamente, per la quale sul sito del Comune di Massa l’ultima dichiarazione dei redditi del sottoscritto sarebbe riferita all’anno 2016. Come potete leggere nelle due pagine che ho estrapolato dal sito del comune alla voce Amministrazione Trasparente, sono invece presenti anche gli anni 2017, 2018 e 2019 con relativi documenti. La presentazione della dichiarazione dell’anno 2020 è scaduta da pochi giorni e ho provveduto a presentarla regolarmente e fra poco dovrebbe apparire sul sito”.

“Per quanto riguarda l’importo dichiarato – aggiunge Benedetti – chiarisco che è lordo e comprensivo delle tasse da pagare. Sul fatto che non posseggo un auto, potrei anche non intervenire, poiché lo ritengo un rilievo che contrasta in pieno con le norme della privacy non solo mia, ma anche della mia famiglia, e comunque non ho problemi a precisare che mi muovo per le strade con l’unica auto di famiglia intestata a mia madre, una pandina “rossa” Gpl. Appena deciderò di cambiare auto, lo farò sapere subito ai comunisti, così potranno diffondere pubblicamente il modello, targa e cilindrata. Buona giornata”.