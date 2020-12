Il Pd: «Il direttore di Master verso le dimissioni? L’amministrazione faccia chiarezza sul personale»

MASSA – «Abbiamo chiesto l’audizione dell’assessore al Personale in Commissione per capire, a tre anni di distanza dall’elezione di questa amministrazione, che idea abbia dell’organizzazione degli uffici e del personale. Abbiamo avuto l’impressione che non esista alcun’idea». Inizia così l’intervento del gruppo consiliare del Pd di Massa. «Nel frattempo veniamo a sapere di “rimozioni” di personale, di dirigenti appena arrivati che sono in procinto di andarsene, di interi settori stravolti, a partire da quello strategico dell’ urbanistica ed edilizia privata, mentre il direttore, appena nominato alla Master, sembra sia dimissionario. Scopriamo poi da una risposta a una nostra interpellanza, dove chiedevamo di incrementare di qualche unità il settore dell’edilizia per elaborare più velocemente le numerose pratiche del superbonus del 2020, che l’ufficio verrà incrementato di una unità a partire dal gennaio 2021, perché gli autisti degli scuolabus comunali verranno utilizzati nei vari settori in quanto tale servizio verrà esternalizzato. In sostanza, si esternalizza il servizio scuolabus e si mandano gli autisti all’edilizia… Siamo convinti che le scelte fatte sino ad oggi sul personale non abbiano nulla di strategico e si limitino a spostare le risorse umane in maniera del tutto discrezionale, peraltro senza risolvere questioni assai delicate come l’attribuzione di competenze in evidente conflitto ad un unico dirigente. Il comandante della polizia municipale che ha fra i suoi compiti anche quello di controllare i cantieri è anche il dirigente ai lavori pubblici! Forse, una maggiore chiarezza sulle dinamiche interne al funzionamento della struttura comunale sarebbe davvero indispensabile e sarebbe opportuno un disegno organico nell’utilizzo del personale che, ad oggi, appare mancare del tutto. Anche la decisione di spostare altrove le coperture finanziarie per procedere a nuove assunzioni, pur dettata dalla situazione contingente, non aiuta certo a far fronte ad una situazione difficile».