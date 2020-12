Agri marmiferi, il Pd massese scrive alla Regione: «Persa un’occasione storica per il nostro territorio»

MASSA – «Con l’approvazione del regolamento degli agri marmiferi proposto e votato a maggioranza dalle destre si è persa per il nostro territorio l’occasione “storica” di mettere finalmente delle regole all’iniziativa privata per avviare, coerentemente con i principi che hanno ispirato la Lrt 35/2015, un percorso di sviluppo compatibile con la tutela dell’ambiente e del territorio. Il regolamento appena approvato stravolge la filosofia della legge regionale nata per programmare in una visione d’insieme regole univoche per il corretto uso della risorsa marmo». Inizia così la lettera che Gabriele Cairoli, capogruppo del Pd, a nome dell’intero gruppo consiliare del Pd massese e Norberto Riccardi, segretario del Pd di Massa hanno inviato alla Regione Toscana riguardo l’approvazione dello storico regolamento avvenuta nelle scorse settimane.

«Le ragioni che hanno portato il Partito Democratico a votare contro, insieme a tutte le forze di minoranza sono molteplici e articolate: – spiegano nella lettera – non si è colta l’importanza strategica di sviluppare la filiera corta, legandola alla durata delle concessioni, in maniera da tutelare la produzione in loco, l’occupazione e consentire così di ridare slancio ai laboratori del comprensorio apuo-versiliese. Il regolamento, nella sostanza, privilegia di fatto concessioni di 25 anni senza chiedere un reale sforzo da parte degli stessi concessionari in termini di incremento dell’occupazione, di tutela e sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale. In pratica l’amministrazione ha scelto di fissare parametri molto inferiori a quelli previsti dalla 35, decisamente comodi per i destinatari delle concessioni. E’ stata inserita la possibilità di trasferimento della concessione dal titolare alle società ad esso collegate – continua – Non è stato inserito nessun riferimento al divieto di apertura di nuove cave che, per quanto sia materia dei Pabe, avrebbe potuto essere collocato tra gli obiettivi generali del regolamento – inoltre – risulta strana e incomprensibile l’introduzione di una norma che fa balenare la pericolosa ipotesi di beni estimati, cioè sono previste cave private anche a Massa. E’ stata inserita la possibilità di deroga a tutte la concessioni esistenti senza vincolarle al comma 3 art.20 della 35 che invece prevede questa possibilità in un caso ben circonstanziato e condizionato di premialità per chi alimenta la lavorazione in loco. Sulle nuove concessioni è stato deciso di assegnare a tutte la massima durata di 25 anni vincolando ad un esiguo 25% di materiale da taglio estratto destinato alla lavorazione in loco. E’ stato bocciato un nostro emendamento, specifico, che prevedeva di presentare all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche, – proseguono dal Pd – progetti avente come oggetto il recupero delle aree montane e dei paesi a monte».

Dal punto di vista politico spiegano Ricciardi e Cairoli «alle forze di minoranza sono state bocciate tutte le proposte di emendamento che avevano l’obiettivo di riequilibrare la programmazione del settore estrattivo nella visione prevista dalla legge regionale finalizzata a garantire uguali opportunità tra le imprese del settore. Infine – concludono – sono apparsi spesso confusi e privi di riferimenti normativi i pareri tecnici che tendevano a limitare il dibattito politico. Un’ annotazione riguarda l’anomala attribuzione al Consiglio Comunale di competenze, che per la legge 35 art 35, vengono assegnate agli uffici tecnici e ai suoi dirigenti, in particolare in relazione alla definizione dei bandi».