Carrara, Simone Speziga entra nella squadra di Fdi in vista delle amministrative 2022

CARRARA – Simone Speziga, già coordinatore comunale di Alleanza Nazionale e coordinatore vicario del Pdl, affiancherà il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo e il responsabile elettorale Cesare Micheloni, nella squadra che si occuperà delle trattative e dell’organizzazione relative alle elezioni amministrative che si terranno a Carrara nella primavera del 2022. Ad annunciarlo è il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d’Italia.

«Dopo Cesare Micheloni, entra in squadra, altra persone autorevole, seria e competente che darà sicuramente un contributo positivo per l’ulteriore crescita del Partito e dei suoi programmi per la rinascita economica, sociale, culturale, che Carrara merita – dicono dal partito – A Simone va il ringraziamento del coordinamento comunale per la disponibilità». La Squadra così composta (ma non si esclude l’entrata di altre persone che si riconoscono nel progetto di FdI ) nei prossimi mesi, comincerà ad incontrare – d’intesa con il coordinatore provinciale Marco Guidi – i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che, riconoscendosi nel progetto di una politica intesa come forma di volontariato, al servizio dei cittadini, per i cittadini, vorranno intraprendere un percorso comune per poter dare nel 2022 un governo alla Città che si preoccuperà esclusivamente del bene di Carrara.