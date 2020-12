È nato a Massa il primo comitato Patrioti italiani con Donald Trump

MASSA – È nato a Massa il primo comitato “Patrioti italiani con Donald J. Trump”. I soci fondatori sono Lodovico Andreazzini (presidente), Fabio Angeloni, Andry Enrico Bazzell, Pier Luigi Bordigoni, Umberto Giuliani, Valerio Oppo e Carlo Tarabella. Riportiamo di seguito il comunicato giunto in redazione.

Il comitato nasce da un’idea che il presidente Lodovico Andreazzini, il quale da anni segue la politica internazionale e americana, ed in particolare l’amministrazione Trump, ha condiviso con altri amici professionisti che nutrono la stessa passione. Le vicende internazionali degli ultimi anni hanno visto svilupparsi una contrapposizione netta ed insanabile fra due modelli inconciliabili di società: quella globalista, sostenuta dalle elites finanziarie, dagli eurocrati di Maastricht e dagli esponenti politici dei partiti Dem Usa ed europei, dai verdi e dalle forze politiche pro euro senza se e senza ma, e quella dei patrioti-sovranisti che hanno nel Presidente Usa D.J. Trump il loro piu’ importante ed autorevole rappresentante. Proprio uno stralcio di un ‘intervento che quest’ultimo ha tenuto il 24 Settembre 2019 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite descrive perfettamente il modello di assetto internazionale e di società che i patrioti di tutto il mondo vorrebbero veder realizzato:

“Il ,ondo libero, deve abbracciare le proprie radici nazionali e non deve tentare di cancellarle o sostituirle. Guardandoci intorno, ovunque su questo meraviglioso pianeta, la verità è evidente : se vuoi la libertà sii orgoglioso del tuo Paese, se vuoi la democrazia preserva la tua sovranità e se vuoi la pace ama la tua Nazione. I leader saggi mettono sempre il bene del proprio popolo e del proprio Paese al primo posto. Il futuro non appartiene ai globalisti, il futuro appartiene ai patrioti. Il futuro appartiene alle Nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i propri cittadini, rispettano i propri vicini e onorano le differenze che rendono ogni Paese speciale ed unico.” Il nostro Comitato nasce ispirandosi a queste parole chiare e forti e si pone, come fine, quello di promuovere e far conoscere in tutte le sedi istituzionali, politiche e culturali italiane il pensiero ed il programma politico del Presidente americano spesso censurati o distorti da un sistema informativo italiano ed occidentale totalmente uniformati e omologati alla narrativa globalista e pro Maastricht, grazie anche alla spaventosa concentrazione della proprietà dei media in poche mani.

L’alternativa alla visione trumpiana è quella del Nuovo Ordine Mondiale che prevede la costituzione di un Governo mondiale composto dalle Istituzioni mondialiste, come Onu e Oms, che impartiscono ordini ai governi delle Nazioni non più sovrane e prevede l’applicazione del sistema di credito sociale individuale sul modello cinese, ovvero un programma basato sulla tecnologia e sulla sorveglianza, progettato per indurre i cittadini ad adottare un comportamento “migliore”, naturalmente, secondo i parametri non criticabili e stabiliti unicamente dalle Istituzioni globaliste in mano alle elites .

Basta leggersi “Agenda 2030” dell’Onu o i documenti preparatori del World Economic Forum di Davos 2021, per capire di cosa stiamo parlando. Sta a noi Italiani decidere quale modello scegliere. Il Presidente Trump e i suoi collaboratori italo americani non aspettano che un nostro si per darci una mano. Ecco perché il Comitato si rivolge a tutte quelle forze politiche ed agli eletti nelle Istituzioni che desiderano un’ Italia indipendente e sovrana che possa decidere liberamente il proprio destino, affinché aderiscano al nostro Comitato e insieme a noi facciano pervenire, tramite l’ambasciata Usa a Roma, un messaggio di vicinanza e la richiesta di un supporto al Presidente D.J.Trump.