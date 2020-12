Agri marmiferi, Fratelli D’Italia: «Regolamento atteso da anni». Il M5S Carrara: «Una copia mal riuscita del nostro»

MASSA – “L’approvazione del regolamento degli agri marmiferi è, senza dubbio per la nostra città, un atto fondamentale e atteso da anni “. Lo afferma Marco Guidi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, in seguito all’esito della votazione del Consiglio Comunale di Massa, durata ben 17 ore. “E rappresenta – aggiunge – un altro importante obiettivo raggiunto dal Sindaco Francesco Persiani e dalla sua maggioranza”.

“Quello che è stato approvato è un regolamento che mette al centro la tutela della ambiente, del lavoro e delle imprese, con importanti ricadute anche in termini economici per l’intera città”, aggiungono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani. “Nonostante i continui tentativi delle opposizioni di bloccare questo importante atto, dopo 17 ore di consiglio comunale, abbiamo consegnato alla città un atto atteso. Dove il centro sinistra ha fallito per anni, l’amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Persiani è riuscita a portare a termine questo percorso e lo ha fatto senza creare contrapposizioni ma affrontando il tema del marmo e della tutela del territorio, senza un approccio ideologico ma con l’intento di contemperare tutti gli interessi in campo. Come Fratelli d’Italia – concludono i consiglieri – siamo soddisfatti che parole come ambiente, sicurezza sul lavoro e libertà di impresa siano elementi centrali di questo nuovo regolamento”.

Per il gruppo consiliare del Pd, invece, l’approvazione del regolamento è “un’occasione persa”. “In primo luogo – spiegano – non si è colta l’importanza di sviluppare la filiera corta, legandola alla durata delle concessioni, in maniera da tutelare la produzione in loco, l’occupazione e consentire così di ridare slancio ai laboratori del comprensorio apuo-versiliese. Il regolamento, nella sostanza, privilegia di fatto concessioni di 25 anni senza chiedere un reale sforzo da parte degli stessi concessionari in termini di incremento dell’occupazione, di tutela e sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale. In pratica l’amministrazione ha scelto di fissare parametri decisamente comodi per i destinatari delle concessioni. In questo senso è stato tradito lo spirito della legge 35, rispetto alla quale sono state compiute molteplici violazioni, a cominciare dalla possibilità di trasferimento della concessione dal titolare alle società ad esso collegate”.

“Stupisce inoltre – aggiungono i consilieri del Pd – la mancanza di riferimenti espliciti al divieto di apertura di nuove cave che, per quanto sia materia dei Pabe, avrebbe potuto essere collocata tra gli obiettivi generali del regolamento. Altrettanto strana è l’introduzione di una norma che fa balenare la pericolosa ipotesi di beni estimati, di cave private anche a Massa. Ci sarebbe molto da dire sulla procedura. Nessuna agibilità politica alle opposizioni, bocciato emendamento per orientare sulla montagna parte degli introiti del marmo, votazioni a tarda notte. E poi la presenza in Consiglio di due testi e di una gran quantità di emendamenti della maggioranza che non era mai chiaro a che testo si riferissero. Infine, sono apparsi spesso confusi i pareri tecnici che tendevano a limitare il dibattito politico. Un’ultima notazione – chiudono – riguarda l’anomala attribuzione al Consiglio di competenze degli uffici, ai sensi della legge 35, e della invasiva presenza della Giunta su tematiche del Consiglio; una serie di incongruenze che espongono l’atto al rischio di ricorsi”.