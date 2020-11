«Massa-Carrara, necessità di nuovi drive through. Le Jare sito perfetto per lo scopo»

MASSA – Mentre il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale chiede l’allestimento di un drive-through gestito dai militari, a Massa la consigliera Roberta Dei vorrebbe un’iniziativa simile da parte del primo cittadino Francesco Persiani. “Il sindaco di Massa sembra immobile e perde tempo utile facendo ordinanze in ritardo rispetto alla diffusione della pandemia – scrive la consigliera in una nota -. Adesso occorre testare con rapidità attraverso postazioni mobili, magari con il supporto della Marina Militare che in Liguria e Toscana è già attiva nei drive-through. Le aree di costa hanno bisogno di un paio di drive-through ma anche in Lunigiana occorre realizzarne almeno uno fra Aulla e Pontremoli”.

“Le Jare per la posizione e la conformazione del sito è perfetta per lo scopo – propone Dei – e può essere riferimento per comuni confinanti come Montignoso, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Come dissi due settimane fa, occorre una leale collaborazione fra istituzioni per tutelare la salute pubblica perché nessuno si salva da solo. Persiani si allei con Lorenzetti, Tarabella, Murzi e Giovannetti per formulare una richiesta specifica alla Regione, smetta di farsi suggerire all’orecchio idee che mirano a usare una crisi per fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini. Non è tempo di fare polemiche sui ritardi nei tamponi, come purtroppo ha fatto Forza Italia a Massa, è tempo di collaborare fornendo soluzioni pratiche quando vediamo le nostre comunità spaventate per un virus che circola liberamente”.