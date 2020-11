Giani: «Sorprende che in regioni gialle e arancioni il rapporto positivi/tamponi sia ben più alto che in Toscana»

TOSCANA – Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, torna a commentare la decisione del governo di mettere la Toscana in zona rossa e posta sui social il grafico che riportiamo anche noi qui sopra: «Leggete questi dati – ha scritto Giani – La percentuale dei nuovi casi positivi sul totale dei tamponi effettuati ci pone al 12º posto in Italia. Sorprende come in regioni gialle e arancioni la percentuale sia ben più alta della nostra. Chi oggi mi vorrebbe vedere subire senza esprimere amarezza e delusione la scelta di classificare rossa la Toscana si legga bene questo grafico».