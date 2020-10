Movimento Giovanile della Sinistra, via alla campagna di tesseramento

MASSA-CARRARA – Il Movimento Giovanile della Sinistra annuncia l’inizio della campagna di tesseramento: “Vista la recente nascita della sezione di Carrara, che ha messo insieme un gruppo di ragazzi desiderosi di partecipare al dibattito politico, possiamo dare vita a un tesseramento in grado di interessare il territorio provinciale, indirizzato a tutti i giovani che considerano propri i valori che hanno da sempre caratterizzato la storia della sinistra”.

“Le nostre attività sono riuscite a coniugare l’attenzione verso tematiche legate al mondo giovanile, come la difesa dell’istruzione pubblica e la necessità di migliorare le biblioteche e gli spazi dedicati allo studio, e l’impegno verso problematiche più generali, quali la riqualificazione del patrimonio culturale e storico ma anche la vicinanza a chi nel mondo lotta contro le disuguaglianze – sottolinea il Movimento -. Con l’entrata in carica della segreteria provinciale, possiamo contare su una struttura ancora più solida, in grado di portare avanti le nostre battaglie in maniera sempre più condivisa e organizzata. Per sottoscrivere la nostra tessera, contattateci tramite le nostre pagine social”