Scomparsa Jole Santelli, Galletti (M5s): «Grave perdita per tutta la comunità calabrese»

TOSCANA – «La notizia della prematura scomparsa della presidente Jole Santelli è un fatto doloroso e inaspettato, un grave lutto che coinvolge l’intera cittadinanza della regione Calabria. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità calabrese vanno il nostro pensiero commosso e la nostre condoglianze». Così in una nota Irene Galletti, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale della Toscana, ha commentato la scomparsa improvvisa della presidente della regione Calabria avvenuta questa mattina, forse per un attacco cardiaco, a soli 52 anni.