Ancora niente Consigli comunali in presenza. A Massa in video conferenza fino al 31 gennaio (almeno)

MASSA – Ancora nessun rientro in presenza nella sala “10 Aprile” del Comune di Massa, sede del Consiglio comunale. Il presidente Stefano Benedetti questa mattina ha firmato un provvedimento per disporre la continuazione delle sedute consiliari in video conferenza fino al termine dello stato di emergenza, prorogato dal governo pochi giorni fa fino al 31 gennaio 2021.

Benedetti ha disposto «la proroga – è scritto sul documento – delle misure organizzative sino al 31/12/2020 e comunque sino al permanere dello stato di emergenza deliberato dai competenti organi dello Stato per lo svolgimento in video conferenza delle sedute consiliari approvate con provvedimento n. 1/2020; la proroga delle misure organizzative si applica, anche alle sedute delle Commissioni consiliari, se e in quanto compatibili: la presenza dei consiglieri, i lavori e l’esito delle votazioni sono attestati dal Segretario della Commissione interessata».