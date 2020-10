«Sviluppo porto Marina di Carrara, Persiani abbia la forza di esprimersi in merito»

MASSA – “La politica deve occuparsi non solo delle crisi d’impresa ma anche, soprattutto, dello sviluppo di un territorio per costruire un alternativa ad un motore economico che potrebbe rallentare o perfino spegnersi. È necessario, pertanto, aiutare quelle realtà produttive in difficoltà che possono, superato l’ostacolo, avere un futuro ed al contempo preparare il terreno per far nascere, accogliere nuove aziende o per incentivare comparti consolidati che offrono possibilità di crescita”. Inizia così l’intervento del consigliere comunale di Massa Andrea Barotti, che si rivolge al sindaco Francesco Persiani per chiedergli maggiore attenzione su alcuni temi caldi, tra cui la questione relativa all’ampliamento del porto di marina di Carrara. “Il silenzio su tale argomento – sottolinea il consigliere , dovrebbe spingere i cittadini a riflettere sulla qualità della nostra rappresentanza e di chi amministra la nostra Comunità”.

“È necessario smettere di piangerci addosso – continua, di spararci sui piedi (mentre noi discutiamo il presidente di Confindustria Livorno – Massa Carrara parla, con soddisfazione, degli investimenti regionali sul porto labronico, delle aziende annunciano che si insedieranno a Piombino), cambiare approccio e indossare la fascia o incontrare ministri non solo per difendere il lavoro ma anche per promuoverlo. Credo che gli elettori abbiano bisogno di chiarezza e sincerità, quindi non sia più proponibile la favola del territorio che può vivere di solo turismo balneare. Dobbiamo stare con i piedi per terra, evitare l’ipocrisia e fare delle scelte. Il compito della buona politica è di essere realista, pragmatica e di trovare un giusto equilibrio tra interessi confliggenti o apparentemente antitetici”.

“L’equilibrio può essere raggiunto – suggerisce Barotti – con la tecnologia avanzata oggi disponibile, da qui l’importanza della ricerca e degli investimenti su questo ambito, che per i porti si chiama ecodragaggio; una metodologia la cui bontà è stata, finalmente, riconosciuta anche da chi propone di ridimensionare lo scalo di Marina di Carrara e che, alla luce di questo giudizio positivo, avrà maggiori difficoltà a mantenere una posizione di contrasto allo sviluppo portuale. Il porto di Marina di Carrara potrà muovere, grazie alla genialità italiana di Fincantieri (azienda pubblica), un volume di sedimenti stimato in circa un milione e mezzo di metri cubi! materiale che filtrato, liberato da fanghi, limi, dall’alga tossica e da altre sostanze ci garantirà un fondale cristallino, sabbia autoctona di altissima qualità che non finirà più in impianti di smaltimento; a questo enorme volume potremo aggiungere la sabbia delle vie di accesso (fondale necessario di almeno 9/10 metri) quella che si trova oltre la linea batimetrica, non raggiungibile dal moto ondoso, presente su tutta la linea di costa non parleremo pertanto più di erosione ma di progradazione”.

“Non avremo camion e ruspe sulla battigia ma dal mare arriverà la risorsa naturale di cui abbiamo bisogno – dice ancora il consigliere – Basti pensare che dal porto avremo la possibilità, abbassando il fondale, di compensare gli effetti di una mareggiata. Lo scalo di Marina di Carrara continuerà ad essere un elemento attrattivo della nostra zona industriale, una porta sul mondo per le nostre imprese, una nuova leva di crescita grazie alle banchine commerciali, agli spazi per la cantieristica, il diporto nautico, un attore nel recupero urbanistico di un’area da far rinascere e soprattutto un alleato, non un avversario, per l’economia del mare. La nostra società si trova ad affrontare una stagione di grandi cambiamenti, ha davanti a se enormi possibilità grazie ai finanziamenti che giungeranno dall’Unione europea, dovrà misurarsi con una transizione ecologica quindi la politica deve avere il coraggio di guidare i cittadini ad una nuova realtà”.

“Spero che il Sindaco Persiani – conclude – anziché scrivere su progetti risalenti ed in cantiere da diverso tempo, abbia la forza di esprimere il pensiero della sua Giunta sullo sviluppo del porto. Mi auguro che i sindaci del territorio, i consiglieri regionali appena eletti, i deputati ed il presidente della provincia dicano da che parte stiano, dalla parte di chi resta attaccato ad una visione destinata a tramontare o di quanti si preparano ad un’alba”.