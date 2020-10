«Non considerare Massa-Carrara sarebbe per Giani un grave errore strategico»

MASSA-CARRARA – Il pressing per un rappresentante della provincia di Massa-Carrara nella nuova giunta regionale continua anche da parte dei cittadini. Uno di questi, Paolo Del Giudice, si è espresso attraverso una lettera, il cui testo riportiamo di seguito:

Credo che l’opportunità di avere un assessore di spessore politico ed intellettuale, in regione poc’anzi rieletta, sia una vittoria per la nostra Provincia, e con tutta l’onestà intellettuale, mi sarei aspettato una posizione unitaria indipendentemente da differenze ideologiche e partitiche. Credo che ciò non sia e non dovrebbe essere inteso come un elemento di vittoria partitica, oppure intesa come una lotta di posizione “tu hai perso e io vinto”, anzi, sono fermamente convinto, che in queste temi, le lotte di potere siano fuori contesto e fuori luogo. Se c’è un perdente o un vincitore? Beh, quello è, e sarà sempre il nostro territorio e la nostra comunità. Credo che ciò deve essere sempre tenuto in considerazione da parte di tutto il settore politico ed istituzionale.

Il neo presidente della regione Eugenio Giani, se non considererà l’importanza di Massa e della provincia apuana; se non considererà il momento storico che stiamo e sta attraversando la nostra provincia, credo che commetterà un errore strategico e politico istituzionale. Proprio perché ci stiamo avvicinando a prossimi impegni elettorali oramai alle porte, sarebbe strategicamente importante.



Ci avviciniamo alla rielezione del presidente della provincia, poi arriverà Pontremoli, poi Montignoso, e per ultima Carrara, e una elezione in giunta regionale in questo momento sarebbe opportuna ma ancora di più importante e strategicamente essenziale, per recuperare il nostro tessuto politico. E se Giani non lo capirà, beh, credo che commetta un errore strategico, che in primis sarà una sconfitta politica per la Provincia”.