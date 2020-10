Dimissioni Ravagli, l’amministrazione comunale: «Era un’opportunità che valutava da tempo»

MASSA – A seguito dell’annuncio delle dimissioni da assessore alla cultura del Comune di Massa di Veronica Ravagli, l’amministrazione comunale fa chiarezza: “Prendiamo atto della comunicazione ufficiale con cui l’Ingegnere Veronica Ravagli questa mattina ha rese pubbliche le proprie dimissioni dalla carica di assessore del Comune di Massa – si legge nella nota -. Era un’opportunità che l’ingegnere Ravagli stava valutando da tempo in vista di un possibile incarico evidentemente più prestigioso di quello attuale. Siamo lieti che una giovane donna, lavoratrice e madre, possa essere maggiormente valorizzata nella propria carriera politica”.

“Ringraziamo l’Ingegnere Ravagli – conclude l’amministrazione – per l’operato che ha svolto in questo anno e mezzo a Massa e le porgiamo i nostri migliori auguri per il suo prossimo incarico e il proseguo della sua carriera”.