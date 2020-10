«Massa segua l’esempio di Firenze e organizzi una conferenza per la ripartenza»

MASSA – “Il Sindaco di Firenze, intervistato sulla crisi causata dalla pandemia, ha dichiarato che i Comuni possono avere un ruolo centrale nella elaborazione di un piano per la ripartenza, per questo l’Amministrazione gigliata si è impegnata ad ascoltare la città così da poter svolgere una funzione di intermediazione tra gli attori sociali, economici del territorio e quei centri decisionali, guidati dalla politica, che avranno l’onere di gestire i finanziamenti europei”. Interviene così sul tema ripartenza, rivolgendosi all’amministrazioni locali della provincia di Massa-Carrara, il consigliere comunale di Massa Andrea Barotti.

“L’idea di parlare con le “anime” di una comunità, di capirne le difficoltà, i bisogni dovrebbe trovare ampia condivisione – sottolinea il consigliere -. Sarebbe, altresì, opportuno aprire un dibattito, aperto al mondo delle imprese, della ricerca, della cultura per cercare di immaginare la Toscana del futuro. La fase di ascolto dovrebbe essere seguita da un tavolo di lavoro a cui prendano parte i Comuni e la Regione per elaborare un “programma di interventi e investimenti per la Toscana” da presentare, poi, al Governo. La situazione impone di mettere insieme, a sistema, le migliori energie, le menti pensanti per affrontare la tempesta causata dalla pandemia. Dobbiamo unirci per essere più forti! Gli Stati europei, pur con difficoltà, hanno messo in campo una strategia comune che dovrà concretizzarsi, superando i sovranismi e gli egoismi di alcuni paesi membri, velocemente ed allo stesso modo le Amministrazioni toscane dovranno fare squadra con la Regione per dare avvio ad un nuovo rinascimento.

“La città di Firenze – prosegue Barotti – ha aperto la strada adesso si tratta di dare un respiro più ampio all’iniziativa di Dario Nardella e questo rilancio potrà partire anche da Massa; da un ambito territoriale che si limita a reclamare un punto di riferimento regionale quando potrebbe avere una posizione non secondaria facendosi portatore di una buona politica, di buone idee e di una visione, non particolaristica, non egoistica, ma generale, armonica che metta insieme i territori e non lasci indietro nessuno. Mi auguro, da imprenditore preoccupato per le prospettive economiche del nostro comprensorio, per la disoccupazione galoppante specialmente tra i giovani, da consigliere di opposizione non scorgendo uno scatto in avanti della politica specie di chi amministra (eviterei di spendere altre parole su quel poco che è stato fatto o verrà realizzato penso alla ruota, agli scivoli d’acqua, alla mini banchina all’Ugo Pisa) che il Sindaco Persiani voglia, superando i pregiudizi nei riguardi della minoranza, creare uno spazio di incontro con la città, le associazioni di categoria, le imprese, i sindacati, le forze politiche per tentare di fermare il declino e mettere in campo misure per favorire la ripresa ossia promuovere, sul modello fiorentino, un percorso partecipato i cui risultati possano confluire in un ambito di discussione sovra locale, che coinvolga e interconnetta i Comuni (prima trincea nella battaglia per non soccombere alla crisi), da incoraggiare, stimolare con forza per pianificare, con tempestività, ponderazione un programma dettagliato, non una bozza generica, di aiuto e reale stimolo all’economia toscana. Credo che elaborare un grande progetto di rilancio regionale, partendo dal basso, non solo offra maggiori garanzie di efficacia ma lanci, al contempo, il messaggio che “il prima qualcuno”, come in Europa le forze sovraniste e conservatrici propongono con il rischio di determinare un disastro economico e sociale, debba essere sostituito dalla cooperazione, da una visione di insieme, dalla consapevolezza di far parte, con le proprie particolarità, di una sola comunità”.

“In conclusione – chiude il consigliere – invito il Sindaco Persiani, di cui sono e resto avversario politico, a verificare la disponibilità del Sindaco di Firenze e degli altri Sindaci toscani ad avviare, con urgenza, un percorso comune e ad organizzare, nella nostra città, una conferenza aperta agli amministratori con l’obiettivo di tracciare una rotta che porti la Toscana, con i suoi territori, fuori dalla burrasca”.