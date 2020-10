Eugenio Giani proclamato governatore: «Svilupperò quello che Rossi ha fatto egregiamente»

FIRENZE – Eugenio Giani entra ufficialmente in carica come nuovo governatore della Regione Toscana. Questa mattina a Firenze, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, nel corso di una breve cerimonia è avvenuto il passaggio di consegne con il presidente uscente Enrico Rossi, che gli ha donato una cravatta rossa e un campanello.

“Gli regalo questa cravatta – ha detto Rossi – che da noi ha un peso, così come il mio predecessore Martini fece con me. Ringrazio tutti quello che hanno collaborato con me in questi anni”. “Enrico ha svolto egregiamente il suo lavoro e verrà ricordato nella storia come un grande presidente della Toscana – ha sottolineato il nuovo presidente -. Per me è una persona preziosa. Lavorerò per lo sviluppo dei valori che Enrico mi consegna attraverso il suo dono”.

Il prossimo step sarà la presentazione della nuova giunta in Consiglio regionale: la prima seduta è prevista per il 19 ottobre, la seconda il 22 o il 23. Tra le cose di cui dovremo da subito occuparci – anticipa il neo presidente – c’è sicuramente l’emergenza Covid-19 ma anche l’aggiornamento del patto per lo sviluppo e per il lavoro, nel segno della concertazione”. L’ultimo è stato siglato con le categorie da Rossi a luglio 2019, un anno fa.