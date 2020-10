“Un posto in giunta per Giacomo Bugliani, politico onesto ed affidabile”

TOSCANA – Il circolo del Pd di Montignoso torna a chiedere a gran voce un posto di assessore nella giunta regionale per l’attuale consigliere regionale Giacomo Bugliani.

“Per alcuni soggetti politici e imprenditoriali – spiega Piero Sacchetti del circolo – le motivazioni addotte a giustificazione di tale richiesta prendevano spunto sia dal grande consenso di preferenze (11.600), che lo fa essere il sesto consigliere più votato in numeri assoluti della Toscana e il primo se si tiene presente il rapporto popolazione del collegio e preferenze, che dall’esigenza del territorio apuano di avere finalmente un posto di rilievo nella geografia politica regionale quale strumento di promozione e crescita del territorio.

La riflessione continuava rilevando che la regione dovrà essere governata con un occhio attento anche allo sviluppo delle periferie, come Massa, e non può più essere firenzecentrica, perché solo da uno sviluppo armonico e diffuso di tutto il territorio regionale dipenderà il benessere di tutta la Toscana. La Toscana per crescere ha bisogno delle Province, delle loro peculiarità ed eccellenze, che non vanno confinate ad un ruolo di nicchie esclusive ma devono diventare parte importante di un tutto che in termini ambientali, produttivi, culturali solo la Toscana è in grado di offrire.

Sia chiaro ambedue queste motivazioni le condividiamo e le facciamo nostre, ma vorremmo aggiungere altro a giustificazione della richiesta di affidare a Giacomo Bugliani un incarico nel prossimo esecutivo toscano.

Giacomo Bugliani, campione di preferenze, non è nuovo a simili risultati. Ebbe analogo successo anche nelle elezioni regionali del 2015 nonostante un competitor locale molto votato e due anni prima, nel 2013, presentandosi come candidato consigliere comunale di Massa risultò essere anche in quella occasione il più votato. Questa continua conferma di consensi personali non è soltanto un fatto numerico, è il frutto di una grande capacità di Giacomo Bugliani di riuscire ad entrare in sintonia con il territorio e i suoi cittadini, con i loro problemi, con le loro aspettative, individuando gli strumenti e i percorsi per la loro soluzione.. I consensi ottenuti con crescente continuità nel tempo dicono che Giacomo Bugliani non è una meteora della politica locale e regionale, bensì è un politico affidabile, empatico, onesto, serio, capace di ascoltare, di aggregare attorno a se persone, soggetti collettivi e produttivi, idee e speranza di una politica pulita e gentile nei modi quanto determinata nel perseguire gli interessi collettivi delle comunità locali.

Queste a nostro avviso sono le qualità più importanti che deve possedere un buon politico.

Ma per essere un buon assessore regionale non è sufficiente essere un buon politico. Anche l’assessore regionale deve avere le qualità del buon politico sopra ricordate ma deve volare più in alto.

Deve possedere competenze specifiche dell’incarico che ricoprirà, deve avere un quadro d’insieme di tutto il territorio regionale, deve avere contezza delle risorse umane e finanziarie della Regione, deve conoscere e saperne maneggiare con sicurezza la macchina amministrativa. Giacomo Bugliani possiede anche queste qualità. Per i trascorsi cinque anni di consiglierato è stato Presidente della 1° Commissione del Consiglio Regionale, alla quale afferiscono le seguenti attribuzione; “Affari istituzionali generali – Ordinamento degli uffici e personale – Autonomie locali – Enti dipendenti – Disciplina generale degli organismi istituzionali presso il Consiglio – Disciplina generale delle nomine e partecipazioni regionali – Programmazione – Bilancio – Finanze e tributi – Demanio e patrimonio, informazione e comunicazione”. Dai titoli delle attribuzioni si comprende come dirigendo con profitto e consenso la 1° Commissione, Giacomo Bugliani sia immediatamente provvisto delle competenze e conoscenze utili a svolgere il ruolo di Assessore Regionale, senza dover perdere due anni di tempo di praticantato per imparare i complessi meccanismi di funzionamento della Struttura Regionale. Buon politico, competenze specifiche e cultura. Perché non va messo in sordina il suo percorso formativo . Laurea in giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti e la lode, borsa di studio conseguita presso la Oxford University e infine il titolo di dottore di ricerca ottenuto presso la LUISS di Roma. Con questi titoli svolge dal 2007 la professione di avvocato, costringendolo ad essere sempre a contatto con i problemi della quotidianità della vita delle persone. Infine da alcuni anni è presidente del premio letterario San Domenichino.

Questi a nostro avviso, oltre alle preferenze e alla gestione diffusa della Toscana, sono i requisiti che fanno di Giacomo Bugliani un candidato di qualità, pronto a svolgere al meglio il ruolo di Assessore Regionale. Non evidenziarlo ci sembrerebbe sminuirne le sue giuste aspirazioni personali ma anche concedere minori chance di successo alle sacrosante aspirazioni del territorio Apuano e dei suoi attori sociali”.