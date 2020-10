Fi: «Scuole a pezzi, ma l’opposizione pensa ai consigli in presenza»

MASSA – “Quando volgiamo lo sguardo al passato vediamo una scuola che, come una città eterna, con le sue opere, tradizioni e sapere era fonte di orgoglio ed ispirazione, mentre quando, con coraggio, volgiamo il nostro capo verso il domani osserviamo solo dei cocci di un vaso rotto all’interno del quale erano custoditi i nostri preziosi tesori. Così della “buona scuola” non è rimasto che un lontano ricordo; si è trasformata in un’azienda e, con le ultime misure legislative, l’opera di demolizione si è conclusa, distruggendo la riconosciuta qualità dell’istruzione italiana, la sua invidiata tradizione culturale e dequalificando l’intera società scolastica”. Ad affermarlo è Luca Tonlazzerini,

Responsabile Dipartimento Cultura di Forza Italia Massa.

Il forzista, in una nota scrive che: “Della scuola è rimasto solamente, quando va bene, l’aspetto esteriore, l’abito, ma è stata privata della sostanza, della sua essenza. L’avarizia dei governi che si sono succeduti ha scaricato le responsabilità educative sulle spalle delle famiglie e del personale scolastico, che, con grande coscienziosità e consapevolezza, non si sono tirati indietro, addossandosi, per il bene dei nostri ragazzi, per il futuro del nostro Paese, questo enorme impegno. Ma la cecità di chi ci governa non si è fermata e lo sconforto ha iniziato, pian piano, ad intaccare le menti dei nostri adolescenti, assorbendo le loro energie, il loro entusiasmo. Così i nostri giovani, invece di assaporare il bello della vita, ingoiano, in silenzio, un forte disagio, smarrimento, provocato da una profonda sensazione di incertezza per il loro futuro davanti alla quale si sentono inerti, non riescono a reagire e rinunciano a mettersi in gioco.

Ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze viene tolta la speranza e il diritto di essere ascoltati. Davanti a questa realtà scolastica, poggiata su sabbie mobili ed ora messa sotto assedio, come ogni angolo del mondo, da una grave emergenza pandemica, le scelte governative sono inaccettabili. Scelte governative unidirezionali incapaci di accettare l’invito al dialogo da parte sia delle forze politiche dell’opposizione che di tutte le sigle sindacali; scelte governative che, radicate sulla sola ed esclusiva propaganda elettorale, continuano a calpestare ogni dignità e diritto della persona; scelte governative che hanno plasmato la scuola della disuguaglianza e anche ciò che accade nella nostra provincia testimonia il disagio provocato dalla sinistra.

Una sinistra egocentrica che nel tempo ha pensato solo al proprio benessere, sinistra che ancora oggi, nonostante la grave emergenza, non solo sanitaria, che sta mettendo in ginocchio innumerevoli famiglie della nostra città, continua a fare un’opposizione sconsiderata, sinistra che riesce a concentrare le sue energie contro il Consiglio Comunale in remoto, si, perché quelli sono i veri problemi… no, non è uno scherzo è la triste realtà. Intanto nelle nostre scuole mancano i docenti, si fatica a trovare i DSGA, i Dirigenti scolastici vengono dati alla fuga dalle drastiche situazioni che caratterizzano da decenni i nostri istituti, porto come esempio la situazione dell’Istituto Alberghiero “G. Minuto” che attualmente si trova, per il motivo citato sopra, un DS reggente e come Forza Italia ci stiamo battendo per dare all’Alberghiero un Dirigente titolare perché noi facciamo politica!

Ancora, sempre dai media si apprende che, a quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico, studenti e studentesse, continuano a fare lezione a distanza, nei container, si perché questo governo si è fermato allo slogan “la scuola riparte” peccato che ora le famiglie, gli alunni, e tutto il personale scolastico sta pagando sulla propria pelle l’amara verità, il caos quotidiano che, almeno per ora, nella scuola regna sovrano è innegabile. E che dire dei colleghi precari? I professori precari, da sempre umiliati, quest’anno stanno vivendo il loro peggiore incubo. A fine estate sono stati sottoposti ad un forte ed oltraggioso stress psico-fisico iniziato con la richiesta, da parte del governo centrale, di aggiornamento-inserimento dei docenti non di ruolo nelle nuove GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), sistema informatizzato che si è dimostrato da subito malfunzionante e colmo di cricche (blocco del sistema, province mancanti, impossibilità iniziale di aggiungere i titoli congiunti, presenza di punti/titoli non dichiarati, costretti a flaggare voci e quindi a dichiarare cose false perché altrimenti non dava la possibilità di inoltrare la domanda, e altri innumerevoli inconvenienti), che tutt’ora stanno rallentando, come mai si era visto nella storia scolastica, la convocazione dei docenti e che sicuramente, come già sta accadendo, a causa delle falle provocate dal software e dalle indicazioni ministeriali arrivate a singhiozzo, darà adito a innumerevoli ricorsi. Non solo, i punteggi nella valutazione dei titoli e servizi sono stati stravolti rendendo vano i sacrifici fatti (punteggio dei master declassato a un punto, punti delle certificazioni informatiche dimezzati). Ancora si sono inventati i docenti Covid che fino a pochi giorni fa erano definiti docenti “usa e getta”, docenti swiffer da licenziare in caso di lockdown, per fortuna questa grave ingiustizia è stata cancellata ma sapere che qualcuno ha pensato a questa possibilità fa accapponare la pelle.

Dulcis in fundo, ciliegina sulla torta o, meglio dire, mela di Biancaneve, negli ultimi giorni è stato confermato, dal 22 di ottobre a metà novembre, lo svolgimento delle prove preselettive del concorso straordinario docenti. Nonostante l’emergenza pandemica, nonostante tutte le procedure concorsuali dei diversi comparti comparti siano state rinviate all’anno 2021 il governo continua ad accanirsi contro la scuola, contro i precari. Quest’ultima scelta porta in grembo, ancora una volta, l’indifferenza, il disinteresse giallo-rosso verso la comunità scolastica, verso le persone. Una dimostrazione? I candidati che si troveranno in quarantena o che avranno avuto la sfortuna di contrarre il virus saranno esclusi dal concorso e non potranno usufruire di una prova supplettiva. Sembra impossibile, ma siamo tornati alle tesche e alle voragini del monte Taigeto”.