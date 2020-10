«La nostra protesta non è un modo per venir meno ai nostri doveri»

MASSA – “Mentre alcuni giorni fa, lunedì 28 settembre, l’opposizione del Consiglio di Massa (escluso il Movimento 5 Stelle, che ha deciso di tornare a partecipare ai consigli comunali online) si riuniva in conferenza stampa per ribadire le motivazioni della protesta che ci porta a non partecipare ai Consigli da remoto, l’amministrazione continua a tacere e il presidente del Consiglio si fa sentire solo sui social come da suo costume: “io continuo a fare i consigli comunali da remoto. E così sia…”. La solita arroganza e il solito atteggiamento provocatorio. Nulla di nuovo”. Continua la protesta dell’opposizione di Massa per tornare ai consigli comunali in presenza. “Protesta che non è pretestuosa e non è nemmeno un modo per venir meno ai nostri doveri – si legge nella nota dei consiglieri Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Dell’Ertole, Giusti, Menchini, Mosti, Volpi e Incoronato -. Al contrario è il senso delle istituzioni a muoverci.

“Anche per questo motivo – prosegue l’opposizione – lunedì 28, dopo la conferenza stampa, mentre si svolgeva l’assise, abbiamo affrontato i punti all’ordine del giorno e ne abbiamo parlato attraverso video caricati sui social: tasse sui rifiuti e ampliamento parcheggio ospedale Opa per esempio. Due punti che dimostrano ancora una volta che mentre la città è ferma e in affanno, l’amministrazione non può far altro, mentre critica aspramente la Regione, che portare avanti progettualità e lavori frutto delle amministrazioni e della politica del centro sinistra. Come per l’ampliamento del parcheggio lato monti dell’Opa, che verrà realizzato grazie alle risorse regionali e alle buone pratiche delle precedenti amministrazioni che su questa eccellenza mondiale si sono sempre battute e su cui hanno messo testa e impegno. Per quanto riguarda il piano economico finanziario per la tassi rifiuti, anche qua nessuna originalità. Non solo nella commissione di riferimento non è arrivata nessuna proposta da analizzare, ma ci troviamo davanti un lavoro confezionato che segue la traccia indicata da Anci e da Arera e già messa in atto da altri Comuni”

“Quindi, noi come opposizione stiamo lavorando quotidianamente – concludono i consiglieri -. E continueremo a farlo. Stiamo sui temi. Presenti e vigili. Inoltre, dato che in Consiglio, ogni primo lunedì di ogni mese si discutono le interpellanze, parteciperemo per avere le rispose ufficiali e non rischiare di venire censurati anche in questo”.