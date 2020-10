Scuola dell’infanzia a Pontremoli, la minoranza: “Dubbi sulla procedura di sanificazione”

PONTREMOLI -«La risposta dell’amministrazione ci illumina: la scuola è stata sanificata a dovere e con tanto di certificati, ma non è stata pulita» replicano i consiglieri di opposizione del Comune di Pontremoli riguardo alla sanificazione della scuola dell’infanzia di via Roma. «Dal momento che anche per logica si dovrebbe prima pulire e poi sanificare, ci sarà concesso di dubitare, a fronte di cestini dei rifiuti pieni e materiale organico e inorganico presente nelle aule e nei bagni, della corretta procedura di sanificazione? È concesso? Oppure come sulla sicurezza del ponte Zambeccari ci dobbiamo ciecamente fidare?».

«Non si può essere superficiali e approssimativi sulla salute dei nostri figli – incalzano i consiglieri Francesco Mazzoni, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Elisabetta Sordi – Se è stata affidata la sanificazione a una ditta non specializzata e non in grado di svolgerla al meglio l’amministrazione se ne assuma la responsabilità. Ma soprattutto sono inaccettabili i toni usati verso gli operatori scolastici, dirigente, docenti e personale Ata, accusati di cosa? Di aver dubitato a fronte di sporcizia ancora presente dentro i seggi? Dovreste ringraziare la scuola e i suoi operatori per il lavoro che stanno svolgendo in questo periodo difficile – conclude la minoranza – E assumervi, per una volta (una sola), una responsabilità».