Mazzoni (Pd): «L’uscita del sindaco Novoa avrà immediate conseguenze politiche»

MULAZZO – “Sono tanti i motivi per i quali sono legato a Mulazzo. Per questo non posso far finta di niente di fronte alle incomprensibili dichiarazioni con le quali il Sindaco Claudio Novoa dice di aver appoggiato, con il suo partito, Italia Viva, Filippo Bellesi e il centrodestra”. Lo scrive in una nota il consigliere di minoranza del comune di Pontremoli Francesco Mazzoni. “Nulla di male – continua -. Non esprimo certo un giudizio morale sulle scelte politiche e personali di Novoa, tutte legittime. Però si pone un problema politico, di credibilità di una maggioranza e di un’Amministrazione comunale. I primi a cui Novoa manca di rispetto sono i consiglieri di maggioranza, gli assessori e il Partito Democratico di Mulazzo. I suoi compagni di viaggio non avevano detto una parola sul suo passaggio a Italia Viva, così dimostrando grande serietà e maturità politica. Adesso Novoa se ne esce dicendo che a Villafranca ha appoggiato il centro destra. Questo è troppo”.

“È una mancanza di rispetto – chiude il consigliere – per quella comunità politica alla quale Novoa deve tutto e grazie alla quale, peraltro, oggi è Sindaco di Mulazzo, al secondo mandato, dopo dieci anni in cui è stato vicesindaco del Comune, sempre nel centro sinistra. L’uscita di Novoa, del tutto fuori tempo e fuori luogo, ha delle chiare e immediate conseguenze politiche. Tutto legittimo, ma adesso pensi a costruirsi la sua nuova strada nel centro destra”.