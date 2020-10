«Il centrosinistra metta da parte i confronti interni e pensi al bene della Toscana»

MASSA – “Rilevo con rammarico che nel centrosinistra è in atto un dibattito sugli incarichi e su future candidature. Si discute, almeno sui giornali, di un posto in Giunta (dovuto all’impegno preso, prima dei risultati delle urne, da Giani) e su possibili volti da presentare alle amministrative del 2023, come se gli esiti provinciali della tornata elettorale fossero stati esaltanti, e non si affrontano i veri temi, non vengono lanciate idee, proposte”. Interviene così il consigliere comunale di Massa Andrea Barotti rivolgendosi alle forze del centrosinistra. “Non si prende in considerazione – continua – che il momento storico richiederebbe di mettere da parte i confronti interni, le aspirazioni personali (pur legittime) e guardare a ciò che serve al nostro territorio ed alla Toscana”.

“Serve un buon governo – sottolinea il consigliere – Servono degli ottimi amministratori per cogliere le opportunità che i finanziamenti europei possono generare e per affrontare le tante questioni irrisolte e le nuove criticità. L’esempio di Zaia in Veneto dovrebbe far comprendere che gli elettori guardano alla capacità, al merito, agli obiettivi conseguiti; la forza tranquilla della buona gestione del territorio permette di raggiungere traguardi notevoli e di mettere in secondo piano le ideologie (un pensiero politico che non incide, positivamente, sulla realtà è pura teoria ed è destinato ad estinguersi). Quella forza che per decenni ha consentito al centrosinistra di non temere la sconfitta. I cittadini chiedono risposte. Si aspettano degli amministratori tenaci che sappiano ascoltare le comunità, capire i bisogni del mondo produttivo, individuare, sostenere, elaborare progetti di rilancio, portare risultati concreti perciò il luogo di provenienza di un Ministro, come quello di un Assessore non è aspetto che meriti, per gli elettori e per le Comunità, particolare attenzione! Mi auguro quindi che la questione poltrone, incarichi (che odora di vecchia politica, di manuale Cencelli) possa chiudersi velocemente per non mettere in difficoltà un centrosinistra che, a livello locale, continua ad essere in affanno: Giani sciolga il nodo, preferisca la competenza a qualsiasi altro criterio nelle scelte che farà e riporti il centrosinistra locale sulla terra. La Regione può fare molto se la politica, a partire dal centrosinistra, avanzerà delle iniziative, se non perderà treni come quello di Ansaldo Energia, se faciliterà gli investimenti sul territorio di attori economici importanti e affidabili (penso al Nuovo Pignone), se saprà coniugare lo sviluppo economico con la tutela ambientale e se trasformerà in un motore di crescita la valorizzazione del patrimonio culturale”.

“Su quest’ultimo punto – suggerisce Barotti – traendo ispirazione dalla Fondazione Toscana spettacolo e dalla Fondazione sistema Toscana, guardando alla vicenda di Villa Massoni e delle mura del Castello, ritengo che sia necessario dar vita ad una struttura specifica che, in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali, abbia per scopo la salvaguardia e la promozione di quei beni culturali che rischiano, a causa di risorse statali limitate (penso alla risposta del Mibac che si chiudeva con un invito a trovare finanziatori), di non essere recuperati (il tempo di intervento è un fattore determinante in ogni azione di salvataggio); si tratta di agire, cooperando con il Ministero, per offrire una miglior protezione ad un patrimonio che rende la Toscana unica al mondo! I tesori “minori”, come l’arte chiusa nei depositi museali, debbono essere messi a sistema, debbono essere portati alla luce per aumentare la nostra capacità attrattiva, per rimettere in marcia l’industria del turismo culturale, per far crescere la conoscenza della nostra Storia. Spero che questa idea, lanciata a distanza dal voto in segno di discontinuità con quella pratica di una certa politica di “svegliarsi” con l’approssimarsi delle urne, possa essere raccolta e che Massa diventi sede di un organismo regionale strategico per costruire una ulteriore, concreta rete di protezione al nostro patrimonio culturale e per potenziare, così, un motore fondamentale per l’economia Toscana. Al centrosinistra dico: smettiamo di guardarci l’ombelico e facciamo ciò che serve alla nostra Comunità! Manderemo a casa un centrodestra fallimentare se saremo credibili, se elaboreremo un piano di sviluppo, serio e realizzabile per la città”..