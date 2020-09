Partecipa al consiglio mentre è alla guida. L’opposizione: «Vergognoso, si torni in aula»

MASSA – A parlare ci pensano gli screenshot. E descrivono una serie di comportamenti non proprio corretti. Tenuti – documentano i consiglieri di opposizione – da alcuni consiglieri di maggioranza mentre partecipavano ai consigli comunali. C’è chi fuma una sigaretta, chi beve un bicchiere di vino in veranda. Chi aspetta di sostenere un esame universitario. E chi, addirittura, segue i lavori mentre è alla guida. «A livello istituzionale è veramente vergognoso tutto ciò», commenta Agostino Incoronato. «Non è un atteggiamento serio»– gli fa eco Uilian Berti.

L’opposizione di Massa torna quindi a farsi sentire per ribadire che al confronto online preferisce quello diretto in aula. Un confronto più istituzionale. «Non c’è dialettica democratica da poter svolgere dietro uno schermo – commenta il consigliere del Partito Democratico, Gabriele Carioli- e continueremo a dirlo fino al 15 ottobre, data in cui dovrebbe decadere questa misura. Noi temiamo una proroga. Allora vogliamo rimarcare che siamo rammaricati di questa situazione e che non siamo scappati come dice qualcuno. Continuiamo la nostra battaglia, ora più di prima, dato che a Massa tutto ha riaperto, tranne l’aula consiliare».

Secondo l’opposizione, che riunisce Pd, Articolo 1Mdp, Volpi Sindaco, Uniti per la città, Alternativa Civica (il Movimento Cinque Stelle dopo una riunone interna ha stabilito di tornare a svolgere i consigli online), con questa modalità le difficoltà per le minoranze sono oggettive. «Siamo poco più di un francobollo all’interno di un monitor – afferma Uilian Berti – E credo che le difficoltà le abbiano anche i cittadini, considerati i profili di illegittimità emersi sulle votazioni e nonostante il parere di efficientismo dichiarato dall’amministrazione. Siamo al giorno dopo le elezioni regionali. Ora il confronto dovrebbe essere amplificato, invece vedo un’amministrazione chiusa, nascosta in un fortino, quando i tempi invece imporrebbero una discussione franca». Agostino incoronato aggiunge: «Le videoconferenze sono democratiche quando a confrontarsi sono per esempio due ministri di due paesi diversi. Ma quando da un lato c’è la maggioranza e dall’altro la minoranza, non lo possono essere perché basta togliere il microfono e l’altra parte rimane senza voce». Stefano Alberti, che è anche consigliere provinciale, porta ad esempio la sua esperienza in sala della Resistenza a palazzo Ducale: «La sala è più piccola eppure i consigli sono in presenza. Come mai i consiglieri comunali che sono anche provinciali frequentano le sedute in provincia e non in comune?» Anche la consigliera Elena Mosti ne fa una questione politica: «Lega e Fratelli d’Italia hanno battuto i piedi in Parlamento per poter rientrare il aula. Perché non succede lo stesso a Massa? E perché la maggioranza ha accettato di partecipare alla commissione convocata in presenza a Carrara per il 9 ottobre quando non vuole tornare in aula?»