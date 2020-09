«Il centrosinistra ha vinto grazie alla forza della coalizione»

MASSA-CARRARA – La candidata della lista Sinistra Civica Ecologista, Angelica Gatti, a una settimana dal voto condivide con la cittadinanza un’analisi su questa tornata elettorale, “sulla vittoria e sugli scenari che si aprono di fronte a noi.”

“Innanzi tutto – si legge nella nota firmata dalla candidata e dal Movimento giovanile della sinistra – è stato raggiunto l’obiettivo strategico, la vittoria del centro sinistra in Toscana. La destra non è passata, i cittadini toscani hanno impedito che si macchiasse il cuore rosso della nostra regione. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’alleanza tra le varie forze del centro sinistra. La forza della coalizione, capace di rappresentare un campo largo di forse progressiste, è stato premiato dagli elettori e il suo valore è ben rappresentato dalla scelta, del nuovo presidente, di includere la nostra lista nel governo regionale.

Queste elezioni regionali hanno arrestato il vento della destra: è chiaro a mio avviso come l’impatto della pandemia abbia da un lato svelato la pochezza e la incapacità di queste formazioni ma soprattutto riportato al centro i temi storici della sinistra: la tutela del lavoro e dell’ambiente, l’importanza del pubblico nella gestione della salute, della scuola, delle infrastrutture. È una vittoria che ci chiama ad una nuova sfida.

Cosa ci dice questa mappa elettorale in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi e politici

La coalizione di centro sinistra deve essere consolidata, non può essere un incontro occasionale dettato dalla paura: la conferma di una solida base elettorale che mantiene la Toscana nel campo dello schieramento progressista ci indica questa via. Il dato del voto segna certamente una inversione di tendenza rispetto all’ascesa delle destre ma non è affatto scontata la vittoria del centro sinistra nei prossimi appuntamenti elettorali se non si persegue una politica di alleanze ampie su programmi innovativi, che partano dalla riduzione delle disuguaglianze sociali, mettendo al centro lavoro, ambiente, scuola e protezione sociale.

Il movimento 5 stelle non può continuare il suo percorso in solitudine. Il suo elettorato, nel voto disgiunto al candidato Giani, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del centro sinistra, compiendo di fatto una scelta di campo. È quindi indispensabile aprire un dialogo per lavorare insieme e sono sicura che sarà più semplice di quanto immaginiamo trovare delle forti affinità di visione programmatica.

La proposta politica di Renzi-Italia Viva, pur importante nella coalizione, non raggiunge il risultato delle due cifre per la quale era nata.

Le liste di estrema sinistra, si sono rivelate politicamente marginali. È più che mai necessario mettere insieme le forze e costruire proposte programmatiche di governo.

A Massa il confronto tra centro destra e centro sinistra si è risolto con un risultato di sostanziale parità, una inversione forte rispetto al ballottaggio delle comunali 2018. Il vento è cambiato ma il centro sinistra non deve abbandonarsi a nessun trionfalismo, c’è molto da lavorare. Il Pd ottiene il suo miglior risultato, grazie al traino del candidato regionale Giacomo Bugliani e la nostra lista Sinistra Civica Ecologista con il 4,26% è la seconda forza della coalizione.

Questo dato non rappresenta tutte le potenzialità di cui la sinistra dispone ma è sicuramente un investimento sul futuro. È un risultato ottenuto infatti con l’impegno di tutti i candidati della lista e in particolare con il Movimento Giovanile della Sinistra, che ha lavorato su tutta la provincia con grande passione e capacità e che ringrazio di cuore. Nel nostro comune insieme ai compagni di MGS proseguiremo il lavoro di opposizione al governo delle destre, e al contempo contribuiremo a costruire una coalizione democratica, ecologista e di sinistra per la nostra città.

In ultimo voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato la nostra lista in provincia e i 914 cittadini e cittadine che hanno voluto esprimere una preferenza per me. Il nostro impegno è appena iniziato, seguiteci sui social e contattateci perché abbiamo bisogno delle vostre voci. Il primo appuntamento per parlare di queste elezioni e del futuro della nostra provincia è il giorno Giovedì 1 Ottobre alle ore 18.30, in Viale Stazione 44, a Massa”.