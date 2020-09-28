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Tari e diritti di superficie, se ne parla ora in Consiglio Comunale

di - 28 Settembre 2020 - 18:45

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Il Consiglio comunale di Massa in video-conferenza

MASSA – Il consiglio comunale di Massa si sta svolgendo in modalità streaming ed è visibile dalla pagina www.consigli.cloud/massa/Live.aspx.

Questi i punti all’ordine del giorno in discussione:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Relatore/i BENEDETTI STEFANO

COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Relatore/i PERSIANI FRANCESCO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE
IN DIRITTI DI PROPRIETÀ IN AREE PEEP ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI –
RETTIFICA ALLE DELIBERAZIONI DI C.C 52 E 77 DEL 2012.
Relatore/i BARATTA PIERLIO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2020
Relatore/i BARATTA PIERLIO

TARI 2020 DETERMINAZIONE DI ULTERIORI FORME DI AGEVOLAZIONI AI SENSI
DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI.
Relatore/i BARATTA PIERLIO

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