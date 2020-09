“Sporcizia nel retro del Comune, inciviltà dei cittadini o amministrazione assente?”

CARRARA – “Sporcizia e degrado nel retro del nostro Comune : cittadini incivili o Amministrazione assenti?”. A chiederlo è il consigliere comunale Massimiliano Bernardi.

“Mi ha fatto piacere vedere affissi negli spazi pubblicitari gli enormi manifesti per la “ nuova campagna per il porta a porta ” . Giorni fa il Presidente Luca Cimino di Nausicaa ha lanciato la campagna scegliendo il mitico allenatore della Carrarese come testimonial . Siamo d’accordo sul “chi meglio di lui poteva lanciare un messaggio di questo tipo”. Allo stesso tempo sono costernato nel dover assistere all’incivile abbandono di sacchetti di spazzatura, cartoni e rifiuti, comprese bottiglie di birra, nello spazio dietro al nostro Comune . Oltre che ad ex -aiuole ora ricoperte da alte erbacce che invadono persino la zona di sosta prevista per i veicoli dell’ente locale, quasi sommersa da rampicanti spicca l’ex auto di rappresentanza abbandonata in uno stato pietoso . Tutto ciò nonostante i contributi costosi dei cittadini per garantire un buon servizio di sfalci e pulizia ovunque , ma in special modo a Palazzo Civico che dovrebbe dare il buon esempio . Suggerirei al Sindaco De Pasquale di rivolgere un appello all’encomiabile e generoso dottor Luca Cimino che, tutto preso dalla nuova campagna del porta a porta, forse si è dimenticato del lavoro quotidiano da svolgere sul territorio e chiedergli anche se rivolgere continui appelli contro gli incivili che lordano le strade sia la strategia migliore. Appelli che dovrebbe in primo luogo rivolgere a se stesso e ai suoi colleghi amministratori in quanto , molti cittadini hanno preso la buona abitudine di “fare quattro passi” per la città e documentare e fotografare le tante situazioni di degrado e di sporcizia che impera ovunque. Purtroppo è fin troppo facile constatare che, da quando la città e governata dai 5 Stelle , Il decoro urbano, la cura della città, il contrasto al degrado, il rispetto dell’ambiente non rappresentano una priorità per i nostri amministratori e non rispondono certamente alle esigenze dei cittadini residenti e dei tanti turisti in visita . Ma invece di intervenire, fanno lo “scaricabarile” cosi da scoraggiare il senso civico di tanti coscienziosi cittadini sino all’assurdo. Caro Sindaco il suo immobilismo è da disprezzare perché il dovere primario di ogni singolo amministratore è di “fare il proprio dovere” e “per principio” non si dovrebbe lasciare all’incuria il retro della Casa comunale. Abbandonare un contesto pubblico al centro cittadino in evidente degrado… uno spazio sporco (“lurido” sarebbe la parola appropriata) e pieno di erbacce, la cui pulizia e il decoro urbano sono inesistenti , non bastano generici “appelli” di singoli amministratori e poster enormi affissi sui muri, ma fatti e non vuote propagande”.