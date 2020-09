Martisca (Fi): «Carrara è nel degrado, pochi progetti per i giovani»

CARRARA – «A Carrara da anni regna il degrado, l’amministrazione è assente e i progetti per i giovani scarseggiano. A Carrara ci sono migliaia di ragazzi che frequentano le nostre scuole, migliaia di ragazzi che sicuramente vorrebbero dare una mano per migliorare la città ma che purtroppo non vengono ascoltati». A segnalare le difficoltà in cui riversa la città in una nota è Lucian Matrisca di Forza Italia Giovani, che prosegue: «A Carrara centro abbiamo l’Accademia delle Belle Arti, Liceo Artistico e Scuola Del Marmo, che potrebbero sicuramente dare un gran contributo alla città, perche Carrara pur essendo la Capitale Mondiale per la Lavorazione e Commercio del Marmo non è una città ricca di opere d’arte».

«Le opere d’arte, che dovrebbero esserci in ogni angolo della città, devono essere realizzate dai tre istituti che ho citato prima, in modo da far partecipare i ragazzi al Decoro Urbano, far apprezzare la città e soprattutto il Centro Storico – spiega Matrisca – I ragazzi sono il futuro, ragazzi che stanno studiando oggi per migliorare il domani, perchè Carrara non è sinonimo di delinquenza e ignoranza, ma è una città ricca di ragazzi intelligenti e ambiziosi, che devono rimanere sul territorio e valorizzarlo, solo cosi Carrara può tornare allo splendore degli anni passati. Pertanto – conclude – mi impegnerò personalmente a riportare ai vari istituti d’arte la mia idea, perchè amo Carrara e nonostante questo periodo buio credo ancora nella rinascita della nostra città».