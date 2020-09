Rimpasto di giunta a Massa? Cella: «Solo gossip»

MASSA – “Solo gossip”. Così Andrea Cella, vicesindaco di Massa e segretario provinciale della Lega, respinge ogni ipotesi circa un imminente rimpasto di giunta, dopo il buon risultato del partito di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, e il dato non troppo positivo della Lega. “Anche noi abbiamo raddoppiati i nostri elettori rispetto alle comunali del 2018.Rispetto alle europee il confronto per noi è molto complicato da fare per tre motivi: il sistema elettorale è estremamente diverso, le europee si sono svolte su altri temi, temi sovraregionali, e a questa tornata di fuoriclasse in cui si potevano scegliere preferenze tra personaggi noti come quello di Mastrini e Benedetti, sono stati penalizzati i nostri, che sono alla prima candidatura”. Ma il tutto sarebbe frutto di un progetto più ampio: “Stiamo cercando di formare una nuova classe dirigente non rimanendo ancorati al passato ma cercando di espanderci”.

Riguardo le elezioni appena concluse, Cella commenta: “In provincia ha vinto Susanna Ceccardi. È un dato importante perché i nostri avversari avevano un consigliere comunale uscente, mentre noi no. A livello provinciale non possiamo che essere soddisfatti del nostro lavoro e di quello della lista di Fratelli d’Italia. Devo smentire assolutamente qualsiasi possibile attrito in giunta. Noi lavoriamo per formare il centrodestra. Siamo forze diverse che vanno a comporre un mosaico. Guai a dover scombinare”.