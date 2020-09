Alberti: “Persiani nasconde il clamoroso fallimento della Lega”

MASSA – Il consigliere comunale del Pd, Stefano Alberti, commenta l’esito delle elezioni regionali. «La rassegna stampa è piena di analisi politiche e dichiarazioni di vinti e vincitori, ma solo a Massa possiamo vantare il caso, unico in Italia, di un sindaco che si intesta il risultato delle elezioni regionali di un candidato dello stesso partito, tra l’altro sconfitto – commenta Alberti – come trionfo personale».

«Questo giocare in attacco rivela la necessità di coprire un clamoroso fallimento dell’intera linea di comando leghista Persiani-Ceccardi-Salvini nella scelta di un capolista battuto in città non solo da due candidati del Pd (Bugliani e Crudeli) ma anche dai propri colleghi di coalizione (Amorese) e di partito (Cantoni) – tuona il consigliere – Peggio ancora a livello di circoscrizione dove il capolista leghista si accoda anche al terzo candidato del Pd (Sordi) e al candidato di Forza Italia (Mastrini). Forse – conclude – il sindaco avrebbe fatto meglio ad optare per una tattica più silenziosa o, citando una recente scelta della sua amministrazione, più “riservata” come la “figura maschile” di Henri Pierre Beaufour nell’aiuola spartitraffico».