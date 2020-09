Regionali Toscana, ecco tutti gli eletti in Consiglio nei 40 seggi

TOSCANA – In Consiglio regionale Massa-Carrara sarà rappresentata con un solo seggio: quello di Giacomo Bugliani, in testa nello schieramento del Partito Democratico con 11.625 preferenze. E’ ancora da determinarsi, in ogni caso, l’effettiva composizione del Consiglio, dal momento che alcuni degli eletti potrebbero avere una carica come assessore. E’ proprio il caso di Bugliani, che in questa ipotesi lascerebbe il posto di consigliere a Roberta Crudeli.

Il più votato in assoluto in Toscana è Leonardo Marras, ex capogruppo uscente del Pd in Consiglio, con 18.135 preferenze. Al secondo posto, con 15.003 voti, è arrivata Alessandra Nardini. Terzo l’ex assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, (14.564), che potrebbe essere il futuro presidente del Consiglio regionale.

Di seguito gli eletti in ogni schieramento:

Partito Democratico (22 seggi)

Lucia De Robertis, Voti 7190, Arezzo

Vincenzo Ceccarelli, Voti 14564, Arezzo

Andrea Vannucci, Voti 8011, Firenze 1

Cristina Giachi, Voti 10958, Firenze 1

Iacopo Melio, Voti 11233, Firenze 1

Cristiano Benucci, Voti 6452, Firenze 2

Massimiliano Pescini, Voti 10512, Firenze 2

Enrico Sostegni, Voti 13533, Firenze 3

Monia Monni, Voti 8034, Firenze 4

Leonardo Marras, Voti 18125, Grosseto

Francesco Gazzetti, Voti 6560, Livorno

Gianni Anselmi, Voti 8188, Livorno

Valentina Mercanti, Voti 7475, Lucca

Mario Puppa, Voti 11387, Lucca

Giacomo Bugliani, Voti 11625, Massa-Carrara

Antonio Mazzeo, Voti 12211, Pisa

Alessandra Nardini, Voti 15003, Pisa

Marco Niccolai, Voti 7891, Pistoia

Federica Fratoni, Voti 10453, Pistoia

Ilaria Bugetti, Voti 11326, Prato

Anna Paris, Voti 4519, Siena

Simone Bezzini, Voti 13906, Siena

Italia Viva (2 seggi)

Stefania Saccardi, Voti 4604, Firenze 1

Stefano Scaramelli, Voti 4158, Siena

Centrodestra

Susanna Ceccardi, Candidato presidente non eletto

e Giovanni Galli, candidato nel listino

Lega (8 seggi)

Marco Casucci, Voti 5183, Arezzo

Giovanni Galli, Voti 4463, Firenze 1 (Conquista il seggio anche tramite il listino regionale, rimane in sospeso un seggio da assegnare)

Elisa Tozzi, Voti 3505, Firenze 2

Marco Landi, Voti 3356, Livorno

Elisa Montemagni, Voti 10228, Lucca

Elena Meini, Voti 5610, Pisa

Luciana Bartolini, Voti 4374, Pistoia

Fratelli d’Italia (4 seggi)

Gabriele Veneri, Voti 5077, Arezzo

Francesco Torselli, Voti 3618, Firenze 1

Vittorio Fantozzi, Voti 5519, Lucca

Alessandro Capecchi, Voti 5963, Pistoia

Forza Italia (1 seggio)

Marco Stella, Voti 2418, Firenze 1

Movimento 5 Stelle (2 seggi)