Post-regionali, Fratelli d’Italia diventa il terzo partito più votato a Carrara

CARRARA – «5.250 volte grazie agli elettori di Carrara che hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il terzo

partito in città». Così il partito di Giorgia Meloni carrarese ringrazia tutti i votanti e i candidati Romina Baldoni, Alessandro Amorese, Umberto Zangani e Manuela Aiazzi dopo le elezioni regionali. Ringraziano anche tutti i componenti e simpatizzanti del coordinamento comunale per l’impegno profuso.

Fratelli d’Italia con la percentuale del 10,37% dei voti è il partito che rispetto alle elezioni europee 2019 ha avuto il maggior successo in termini di consensi: ha ottenuto un + 6,24%, contro il Pd che ha avuto un incremento del + 1,94%, della Lega (- 9,03%) e del M5s (- 7,05%).

«Dall’analisi del voto si evince che la coerenza e la serietà di Fratelli d’Italia ed in primis del nostro presidente Giorgia Meloni – scrive in una nota il Partito – sono stati riconosciuti in una terra “difficile” come la nostra, il nostro modo di far politica in mezzo alla gente, per la gente, ci sta dando grandi soddisfazioni e sono da stimolo per continuare le nostre battaglie con umiltà, ascoltando le necessita dei cittadini, per il bene della collettività. Del successo di Fratelli d’Italia – concludono – si dovrà tenere conto anche in previsione delle prossime elezioni amministrative a Carrara, perché non potranno esservi scelte senza il nostro avallo che siamo l’interlocutore più autorevole».